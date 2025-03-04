Франція звинуватила росію у провокації в повітряному просторі

Російський винищувач Су-35 небезпечно поводився по відношенню до французького безпілотника Reaper. Дрон виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Середземномор’єм. Про це міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню написав в соцмережі Х, передає УНН.

Три послідовних близьких прольоти, які могли призвести до втрати керування безпілотником, свідчать про бажання обмежити вільний повітряний рух у спільних зонах. Умисні, непрофесійні та агресивні дії, які є неприйнятними - написав Лекорно.

Міністр зазначив, що Франція продовжуватиме діяти для захисту свободи навігації у міжнародному повітряному та морському просторах.

Нагадаємо

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що країна повинна прискорити збільшення витрат на оборону. Він зробив таку заяву на тлі закликів до європейських країн активізувати оборонні витрати, оскільки Вашингтон загрожує відступити.