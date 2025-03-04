Міністр фінансів Франції закликає до прискорення оборонних витрат країни
Київ • УНН
Міністр фінансів Франції закликає прискорити збільшення оборонних витрат країни. Це відбувається на фоні можливого відступу США та нового плану ЄС щодо "переозброєння Європи" на 800 млрд євро.
Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що його країна повинна прискорити збільшення своїх витрат на оборону. Зокрема, він зробив таку заяву на тлі закликів до європейських країн активізувати оборонні витрати, оскільки Вашингтон загрожує відступити.
Про це повідомив Reuters, пише УНН.
Деталі
Ми повинні діяти швидше й активніше
Ломбард заявив, що Франції необхідно буде докласти зусиль в інших галузях, щоб належним чином фінансувати збільшення видатків на оборону, хоча система соціального забезпечення країни в основному залишиться на місці.
Ми повинні зберегти французьку систему соціального захисту. Це абсолютно необхідно. Відповіддю, без сумніву, буде пошук способу докласти максимальних зусиль
Нагадаємо
4 березня Урсула фон дер Ляєн презентувала план "переозброєння Європи" з новими фінансовими інструментами. Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро та включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб.
План під назвою ReArm Europe означає:
більше фіскального простору для національного державного фінансування оборони через положення щодо звільнення від зобов'язань;
новий інструмент для кредитування країнам ЄС на найбільш необхідні оборонні спроможності (150 мільярдів євро);
гнучкіше використання фінансування ЄС для інвестицій в оборону;
більше приватного капіталу, мобілізованого через Союз заощаджень та інвестицій (Savings and Investment Union) та ЄІБ (останні два напрямки).