Министр финансов Франции призывает к ускорению оборонных расходов страны
Киев • УНН
Министр финансов Франции призывает ускорить увеличение оборонных расходов страны. Это происходит на фоне возможного отступления США и нового плана ЕС по "переоснащению Европы" на 800 млрд евро.
Министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что его страна должна ускорить увеличение своих расходов на оборону. В частности, он сделал такое заявление на фоне призывов к европейским странам активизировать оборонные расходы, поскольку Вашингтон угрожает отступить.
Об этом сообщил Reuters, пишет УНН.
Детали
Мы должны действовать быстрее и активнее
Ломбар заявил, что Франции необходимо будет приложить усилия в других областях, чтобы должным образом финансировать увеличение расходов на оборону, хотя система социального обеспечения страны в основном останется на месте.
Мы должны сохранить французскую систему социального защиты. Это абсолютно необходимо. Ответом, без сомнения, будет поиск способа приложить максимальные усилия
Напомним
4 марта Урсула фон дер Ляйен представила план "переоснащения Европы" с новыми финансовыми инструментами. Он предполагает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд.
План под названием ReArm Europe означает:
большее фискальное пространство для национального государственного финансирования обороны через положения о освобождении от обязательств;
новый инструмент для кредитования странам ЕС на наиболее необходимые оборонные возможности (150 миллиардов евро);
гибче использование финансирования ЕС для инвестиций в оборону;
больше частного капитала, мобилизованного через Союз сбережений и инвестиций (Savings and Investment Union) и ЕИБ (последние два направления).