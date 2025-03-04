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Франция обвинила россию в провокации в воздушном пространстве

Киев • УНН

 • 19878 просмотра

Французский беспилотник Reaper подвергся трем опасным сближением с российским истребителем Су-35 в международном воздушном пространстве. Министр обороны Франции назвал действия рф умышленными и непрофессиональными.

Франция обвинила россию в провокации в воздушном пространстве

Российский истребитель Су-35 опасно вел себя по отношению к французскому беспилотнику Reaper. Дрон выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом министр обороны Франции Себастьен Лекорню написал в соцсети Х, передает УНН.

Три последовательных близких пролета, которые могли привести к потере управления беспилотником, свидетельствуют о желании ограничить свободное воздушное движение в совместных зонах. Умышленное, непрофессиональное и агрессивное поведение, которое является неприемлемым 

- написал Лекорно.

Министр отметил, что Франция продолжит действовать для защиты свободы навигации в международных воздушных и морских пространствах.

Напомним

Министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что страна должна ускорить увеличение расходов на оборону. Он сделал такое заявление на фоне призывов к европейским странам активизировать оборонные расходы, поскольку Вашингтон угрожает отступить.

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