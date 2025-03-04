Франция обвинила россию в провокации в воздушном пространстве
Киев • УНН
Французский беспилотник Reaper подвергся трем опасным сближением с российским истребителем Су-35 в международном воздушном пространстве. Министр обороны Франции назвал действия рф умышленными и непрофессиональными.
Российский истребитель Су-35 опасно вел себя по отношению к французскому беспилотнику Reaper. Дрон выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом министр обороны Франции Себастьен Лекорню написал в соцсети Х, передает УНН.
Три последовательных близких пролета, которые могли привести к потере управления беспилотником, свидетельствуют о желании ограничить свободное воздушное движение в совместных зонах. Умышленное, непрофессиональное и агрессивное поведение, которое является неприемлемым
Министр отметил, что Франция продолжит действовать для защиты свободы навигации в международных воздушных и морских пространствах.
Напомним
Министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что страна должна ускорить увеличение расходов на оборону. Он сделал такое заявление на фоне призывов к европейским странам активизировать оборонные расходы, поскольку Вашингтон угрожает отступить.