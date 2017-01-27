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Актуальне
Фонд гарантування вкладів програв три судові спори про відступлення прав вимоги за кредитами фізосіб “Банку Михайлівський”

Фонд гарантування вкладів програв три судові спори про відступлення прав вимоги за кредитами фізосіб “Банку Михайлівський”

Київ • УНН

 • 7666 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Фонд гарантування вкладів програв судові спори щодо відступлення прав вимоги за кредитами фізосіб “Банку Михайлівський” в суді першої інстанції, апеляції та касації. Про це повідомили у фінкомпанії “Плеяда”, яка виграла суди проти ФГВФО, повідомляє УНН.

За даними компанії, остаточне рішення у справі № 826/8273/16 щодо цих договорів було винесено 12 січня поточного року Вищого адміністративного суду. Всі суди прийшли до висновку, що рішення Фонду гарантування про нікчемність договору відступлення прав вимоги за кредитами є незаконними та підлягають скасуванню.

Далі компанія наводить цитати із рішень судів, які підтверджують доводи ФК “Плеяда”.

“Із виписок по рахунку позивача (фінансова компанія „Плеяда“ — ред.) вбачається, що здійснена ним оплата на користь ПАТ "Банк Михайлівський“ здійснювалась за наявності достатньої кількості коштів на рахунку. Протилежні документальні підтвердження відсутні у документах про нікчемність правочину та не були надані відповідачами до суду. Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що при виконанні переказу коштів з рахунку позивача на рахунок ПАТ „Банк Михайлівський“ банком не було порушено банківське законодавство...

Спростовується наявність підстави нікчемності договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 на підставі п.9 ч.З ст.38 Закону „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“.

Будь-яких інших підстав, визначених ч.3 ст.38 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, в результаті яких Договір є нікчемним, Уповноваженою особою (Фонду гарантування вкладів — ред.) не наведено. Також враховується, що на момент укладення договору не було ніяких обмежень з продажу Банком власних активів або проведення розрахунків за них з рахунків, відкритих покупцями в Банку”, — наголошено Вищим адмінсудом.

Зважаючи на вищезазначене, у ФК “Плеяда” назвали публічні заяви Фонду необгрунтованими та популістськими.

“Публічні заяви Фонду гарантування про те, що рішення Вищого адмінсуду не ставить крапку в справі про переуступку прав вимоги за кредитами фізосіб „Банку Михайлівський“, є такими же необґрунтованими та популістськими, як і всі інші доводи цього органу. Судові рішення у даній справі не оскаржені, набрали законної сили та підлягають обов’язковому виконанню.

Ще раз звертаємо увагу, що усі інстанції суду, аж до Вищого адмінсуду, прийняли одноголосне рішення — Фонд гарантування вкладів діє у цій частині протиправно.

Якщо ж аналізувати заяви Фонду гарантування вкладів з юридичної точки зору, вони є безглуздими та такими, що направлені на введення людей в оману.

Мало того, що у Фонду гарантування не вистачає компетентності приймати законні та обґрунтовані рішення, так ще бракує хоробрості відповідати за свої незаконні рішення. Замість виконання судових рішень, що є загальнообов’язковим відповідно до норм Конституції України, та своїх прямих обов’язків по виплаті відшкодувань вкладникам, Фонд гарантування вкладів дозволяє собі ставити під сумнів судові рішення.

Нагадаємо, під час розгляду справи про переуступку прав вимоги за кредитами фізосіб „Банку Михайлівський“ судами було прийнято рішення про забезпечення позову шляхом заборони Фонду гарантування вкладів та Банку „Михайлівській“ (тимчасовій адміністрації) приймати кошти від позичальників банку та робити будь-які повідомлення з цього приводу.

Ігноруючи судові рішення, допускаючи грубе паплюження висновків судів, Фонд гарантування вкладів та Банк "Михайлівський" неодноразово порушували заборону суду, вводили людей в оману та намагалися неправомірно забрати кошти у позичальників банку”, — наголосили в ФК “Плеяда”.

У компанії зауважили, що договір факторингу, який був укладений між “Банком Михайлівський” та ФК “Плеяда” 19 травня 2016 року, на сьогодні є дійсним, оскільки будь-які рішення Фонду щодо його нікчемності є завідомо протиправними та такими, що суперечать вже прийнятому рішенню суду у справі № 826/8273/16.

“Ті позичальники банку, які довірились Фонду гарантування вкладів, вимушені повторно сплачувати заборгованість фінкомпанії „Фагор“, але вже з врахуванням штрафних санкцій та пені. Сам же Фонд не компенсує позичальникам штрафи, яких вони зазнали, довірившись незаконним та необґрунтованим рішенням і заявам Фонду. Ті ж позичальники, які одразу сплатили заборгованість на користь фінкомпанії, отримали вже довідки про погашення заборгованості перед банком „Михайлівський“”, — наголосили в компанії.

Нагадаємо, вкладники банку “Михайлівський” змушені у судовому порядку домагатись від Фонду своїх законних виплат.

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