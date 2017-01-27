Фонд гарантирования вкладов проиграл три судебных спора об уступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский"

По данным компании, окончательное решение по делу № 826/8273/16 по этим договорам было вынесено 12 января текущего года Высшим административным судом. Все суды пришли к выводу, что решение Фонда гарантирования о ничтожности договора уступки прав требования по кредитам незаконны и подлежат отмене.

Далее компания приводит цитаты из решений судов, которые подтверждают доводы ФК "Плеяда".

"Из выписок по счету истца (финансовая компания "Плеяда" - ред.) Следует, что осуществленная им оплата в пользу ОАО "Банк Михайловский" осуществлялась при наличии достаточного количества средств на счете. Противоположные документальные подтверждения отсутствуют в документах о ничтожности сделки и не являлись предоставленными ответчиками в суд. Таким образом, коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, что при выполнении перевода средств со счета истца на счет ОАО "Банк Михайловский" банком не было нарушено банковское законодательство...

Опровергается наличие основания ничтожности договора факторинга № 1905 от 19.05.2016 на основании п.9 ч.З ст.38 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Каких-либо других оснований, определенных ч.3 ст.38 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в результате которых Договор является ничтожным, Уполномоченным лицом (Фонда гарантирования вкладов - ред.) не приведено. Также учитывается, что на момент заключения договора не было никаких ограничений по продаже Банком собственных активов или проведения расчетов за них со счетов, открытых покупателями в Банке", - отмечается Высшим админсудом.

Учитывая вышесказанное, в ФК "Плеяда" назвали публичные заявления Фонда необоснованными и популистскими.

"Публичные заявления Фонда гарантирования о том, что решение Высшего админсуда не ставит точку в деле о переуступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский", являются же необоснованными и популистскими, как и все другие доводы этого органа. Судебные решения по данному делу обжалованы, вступили в законную силу и подлежат обязательному исполнению.

Еще раз обращаем внимание, что все инстанции суда, до Высшего админсуда, приняли единогласное решение - Фонд гарантирования вкладов действует в этой части противоправно.

Если же анализировать заявления Фонда гарантирования вкладов с юридической точки зрения, они являются бессмысленными и такими, которые направлены на введение людей в заблуждение.

Мало того, что у Фонда гарантирования не хватает компетентности принимать законные и обоснованные решения, так еще не хватает храбрости отвечать за свои незаконные решения. Вместо выполнения судебных решений, что является общеобязательным в соответствии с нормами Конституции Украины, и своих прямых обязанностей по выплате возмещений вкладчикам, Фонд гарантирования вкладов позволяет себе ставить под сомнение судебные решения.

Напомним, во время рассмотрения дела о переуступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский" судами было принято решение об обеспечении иска путем запрета Фонда гарантирования вкладов и Банка "Михайловской" (временной администрации) принимать средства от заемщиков банка и делать любые сообщения с этому поводу.

Игнорируя судебные решения, допуская грубое унижение выводов судов, Фонд гарантирования вкладов и Банк "Михайловский" неоднократно нарушали запрет суда, вводили людей в заблуждение и пытались неправомерно забрать средства у заемщиков банка", - отметили в ФК "Плеяда".

В компании отметили, что договор факторинга, который был заключен между "Банком Михайловский" и ФК "Плеяда" 19 мая 2016 года, сегодня является действительным, поскольку любые решения Фонда относительно его ничтожности являются заведомо противоправными и противоречащими уже принятому решению суда по делу № 826/8273/16.

"Те заемщики банка, которые доверились Фонду гарантирования вкладов, вынуждены повторно оплачивать задолженность финкомпании "Фагор", но уже с учетом штрафных санкций и пени. Сам же Фонд не компенсирует заемщикам штрафы, которые они понесли, доверившись незаконным и необоснованным решениям и заявлениям Фонда. Те же заемщики, которые сразу оплатили задолженность в пользу финкомпании, получили уже справки о погашении задолженности перед банком "Михайловский"", - отметили в компании.

Напомним, вкладчики банка "Михайловский" вынуждены в судебном порядке добиваться от Фонда своих законных выплат.