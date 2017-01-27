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Фонд гарантирования вкладов проиграл три судебных спора об уступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов проиграл три судебных спора об уступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский"

Киев • УНН

 • 7665 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Фонд гарантирования вкладов проиграл судебные споры по уступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский" в суде первой инстанции, апелляции и кассации. Об этом сообщили в финансовой компании "Плеяда", которая выиграла суды против ФГВФЛ, сообщает УНН.

По данным компании, окончательное решение по делу № 826/8273/16 по этим договорам было вынесено 12 января текущего года Высшим административным судом. Все суды пришли к выводу, что решение Фонда гарантирования о ничтожности договора уступки прав требования по кредитам незаконны и подлежат отмене.

Далее компания приводит цитаты из решений судов, которые подтверждают доводы ФК "Плеяда".

"Из выписок по счету истца (финансовая компания "Плеяда" - ред.) Следует, что осуществленная им оплата в пользу ОАО "Банк Михайловский" осуществлялась при наличии достаточного количества средств на счете. Противоположные документальные подтверждения отсутствуют в документах о ничтожности сделки и не являлись предоставленными ответчиками в суд. Таким образом, коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, что при выполнении перевода средств со счета истца на счет ОАО "Банк Михайловский" банком не было нарушено банковское законодательство...

Опровергается наличие основания ничтожности договора факторинга № 1905 от 19.05.2016 на основании п.9 ч.З ст.38 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Каких-либо других оснований, определенных ч.3 ст.38 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в результате которых Договор является ничтожным, Уполномоченным лицом (Фонда гарантирования вкладов - ред.) не приведено. Также учитывается, что на момент заключения договора не было никаких ограничений по продаже Банком собственных активов или проведения расчетов за них со счетов, открытых покупателями в Банке", - отмечается Высшим админсудом.

Учитывая вышесказанное, в ФК "Плеяда" назвали публичные заявления Фонда необоснованными и популистскими.

"Публичные заявления Фонда гарантирования о том, что решение Высшего админсуда не ставит точку в деле о переуступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский", являются же необоснованными и популистскими, как и все другие доводы этого органа. Судебные решения по данному делу обжалованы, вступили в законную силу и подлежат обязательному исполнению.

Еще раз обращаем внимание, что все инстанции суда, до Высшего админсуда, приняли единогласное решение - Фонд гарантирования вкладов действует в этой части противоправно.

Если же анализировать заявления Фонда гарантирования вкладов с юридической точки зрения, они являются бессмысленными и такими, которые направлены на введение людей в заблуждение.

Мало того, что у Фонда гарантирования не хватает компетентности принимать законные и обоснованные решения, так еще не хватает храбрости отвечать за свои незаконные решения. Вместо выполнения судебных решений, что является общеобязательным в соответствии с нормами Конституции Украины, и своих прямых обязанностей по выплате возмещений вкладчикам, Фонд гарантирования вкладов позволяет себе ставить под сомнение судебные решения.

Напомним, во время рассмотрения дела о переуступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский" судами было принято решение об обеспечении иска путем запрета Фонда гарантирования вкладов и Банка "Михайловской" (временной администрации) принимать средства от заемщиков банка и делать любые сообщения с этому поводу.

Игнорируя судебные решения, допуская грубое унижение выводов судов, Фонд гарантирования вкладов и Банк "Михайловский" неоднократно нарушали запрет суда, вводили людей в заблуждение и пытались неправомерно забрать средства у заемщиков банка", - отметили в ФК "Плеяда".

В компании отметили, что договор факторинга, который был заключен между "Банком Михайловский" и ФК "Плеяда" 19 мая 2016 года, сегодня является действительным, поскольку любые решения Фонда относительно его ничтожности являются заведомо противоправными и противоречащими уже принятому решению суда по делу № 826/8273/16.

"Те заемщики банка, которые доверились Фонду гарантирования вкладов, вынуждены повторно оплачивать задолженность финкомпании "Фагор", но уже с учетом штрафных санкций и пени. Сам же Фонд не компенсирует заемщикам штрафы, которые они понесли, доверившись незаконным и необоснованным решениям и заявлениям Фонда. Те же заемщики, которые сразу оплатили задолженность в пользу финкомпании, получили уже справки о погашении задолженности перед банком "Михайловский"", - отметили в компании.

Напомним, вкладчики банка "Михайловский" вынуждены в судебном порядке добиваться от Фонда своих законных выплат.

Украинские Национальные Новости

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