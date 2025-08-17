$41.450.00
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 91443 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 60798 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 63113 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 57426 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50332 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245773 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213218 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167805 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155023 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Фінський президент Стубб приєднається до зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні - Politico

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Європейські лідери планують відправити президента Фінляндії Александра Стубба на зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні. Він має стати "містком" між сторонами та допомогти уникнути напруженості під час переговорів.

Фінський президент Стубб приєднається до зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні - Politico

Європейські лідери планують відправити президента Фінляндії Александра Стубба на зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського у понеділок у Вашингтоні. За задумом дипломатів, він має стати "містком" між сторонами та допомогти уникнути напруженості під час переговорів, пише УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, "планується відправити щонайменше одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Александра Стубба, разом із Зеленським, коли він приїде до Вашингтона в понеділок на зустріч із Трампом".

Очікується, що Стубб допоможе уникнути будь-яких конфліктів між Трампом і Зеленським та переконає президента США залучити Європу до подальших переговорів.

Нагадаємо

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці в п’ятницю не принесла відчутних результатів. Трамп повідомив, що зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні в понеділок, а згодом спробує об’єднати українського та російського лідерів для досягнення мирної угоди.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Александр Стубб
Вашингтон
Дональд Трамп
Фінляндія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки