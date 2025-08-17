Фінський президент Стубб приєднається до зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні - Politico

Європейські лідери планують відправити президента Фінляндії Александра Стубба на зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського у понеділок у Вашингтоні. За задумом дипломатів, він має стати "містком" між сторонами та допомогти уникнути напруженості під час переговорів, пише УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, "планується відправити щонайменше одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Александра Стубба, разом із Зеленським, коли він приїде до Вашингтона в понеділок на зустріч із Трампом".

Очікується, що Стубб допоможе уникнути будь-яких конфліктів між Трампом і Зеленським та переконає президента США залучити Європу до подальших переговорів.

Нагадаємо

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці в п’ятницю не принесла відчутних результатів. Трамп повідомив, що зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні в понеділок, а згодом спробує об’єднати українського та російського лідерів для досягнення мирної угоди.