Финский президент Стубб присоединится к встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне - Politico

Европейские лидеры планируют отправить президента Финляндии Александра Стубба на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне. По замыслу дипломатов, он должен стать "мостиком" между сторонами и помочь избежать напряженности во время переговоров, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам двух европейских дипломатов и лица, осведомленного в этом вопросе, "планируется отправить по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, президента Финляндии Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда он прибудет в Вашингтон в понедельник на встречу с Трампом".

Ожидается, что Стубб поможет избежать любых конфликтов между Трампом и Зеленским и убедит президента США привлечь Европу к дальнейшим переговорам.

Напомним

Встреча Трампа с Путиным на Аляске в пятницу не принесла ощутимых результатов. Трамп сообщил, что встретится с Зеленским в Вашингтоне в понедельник, а затем попытается объединить украинского и российского лидеров для достижения мирного соглашения.