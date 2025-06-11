Фінляндія заявила про ймовірне порушення повітряного простору літаком рф: це вдруге за місяць

російський військовий літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії у вівторок поблизу міста Порвоо. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Yle.

Деталі

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало на бесіду тимчасового повіреного у справах росії. За даними відомства, інтерв’ю з представником країни-агресора заплановане на сьогодні, 11 червня.

У МЗС підкреслили, що допит стосується вчорашнього інциденту, проте жодних інших подробиць наразі не надають.

Підозрюване порушення повітряного простору сталося 10 червня, вдень, коли російський військовий літак увійшов у повітряний простір Фінляндії неподалік Порвоо. Цей випадок наразі перебуває на розслідуванні Прикордонної служби країни.

Варто зазначити, що це вже другий інцидент за останній місяць. Попереднє підозрюване порушення відбулося наприкінці травня. Тоді Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла росії павла кузнєцова та передало йому офіційну ноту протесту.

Довідка

Місто Порвоо розташоване на південному узбережжі Фінляндії, приблизно за 50 км на схід від Гельсінкі. Воно має стратегічне значення через близькість до столичного регіону та акваторії Балтійського моря.

Нагадаємо

Фінляндія приєдналася до НАТО у 2023 році на тлі загрози з боку росії. Як писав УНН, відтоді країна неодноразово повідомляла про випадки повітряних або гібридних провокацій з боку країни-агресора.