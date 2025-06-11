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Финляндия заявила о вероятном нарушении воздушного пространства самолетом рф: это второй раз за месяц

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Финляндия вызвала представителя рф из-за инцидента 10 июня. Это уже второй случай за месяц, расследуемый Пограничной службой.

Финляндия заявила о вероятном нарушении воздушного пространства самолетом рф: это второй раз за месяц

российский военный самолет подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии во вторник вблизи города Порвоо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Yle.

Детали

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало на беседу временного поверенного в делах россии. По данным ведомства, интервью с представителем страны-агрессора запланировано на сегодня, 11 июня.

В МИД подчеркнули, что допрос касается вчерашнего инцидента, однако никаких других подробностей пока не предоставляют.

Подозреваемое нарушение воздушного пространства произошло 10 июня, днем, когда российский военный самолет  вошел в воздушное пространство Финляндии неподалеку от Порвоо. Этот случай сейчас находится на расследовании Пограничной службы страны.

Стоит отметить, что это уже второй инцидент за последний месяц. Предыдущее подозреваемое нарушение произошло в конце мая. Тогда Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла россии павла кузнецова и передало ему официальную ноту протеста.

Справка

Город Порвоо расположен на южном побережье Финляндии, примерно в 50 км к востоку от Хельсинки. Он имеет стратегическое значение из-за близости к столичному региону и акватории Балтийского моря.

Напомним

Финляндия присоединилась к НАТО в 2023 году на фоне угрозы со стороны россии. Как писал УНН, с тех пор страна неоднократно сообщала о случаях воздушных или гибридных провокаций со стороны страны-агрессора.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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