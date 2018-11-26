Філарет звернувся до українців через ескалацію в Азовському морі

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український народ може дати лише одну відповідь на новий акт відкритої збройної агресії Російської Федерації проти України, коли було атаковано та захоплено українські військові кораблі, поранено та взято в полон наших моряків у морі біля окупованого Росією кримського міста Керч, - мужньо протистояти ворогу, ставши на захист рідного краю, на захист своєї державності та свободи. Про це йдеться у оприлюдненому сьогодні зверненні Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, передає УНН.

“Дотепер Кремль намагався брехнею приховувати свою агресію проти Української держави, використовуючи війська без розпізнавальних знаків, прикриваючись місцевими колаборантами, розповідаючи про “громадянську війну на Донбасі” та “самовизначення народу Криму”. 25 листопада 2018 року Російська Федерація вчинила відкритий акт агресії проти України, який вже не приховує. Український народ може дати лише одну відповідь на цей напад - мужньо протистояти ворогу, ставши на захист рідного краю, на захист своєї державності та свободи", - йдеться у зверненні Філарета.

"Роблячи висновки з минулого, ми повинні бути далекоглядними і розуміти: від нашої готовності дати рішучу відсіч завойовнику залежить майбутнє для кожного куточка України, майбутнє наступних поколінь, майбутнє всього українського народу", - додав він.

Також Патріарх Філарет закликав політиків "відкласти суперечки та згуртуватися". "Адже якщо ворог зруйнує саму нашу державність - про які посади дбатимете, де будете керувати? Закликаю до єднання все українське суспільство, бо без перемоги не буде ані справжнього миру, ані добробуту, ані щасливого майбутнього для кожного з нас", - наголосив він.

"Знову звертаю свій голос до братовбивць - нових каїнів, які називаючи наш народ своїм братом, прийшли в наш дім, щоб проливати кров і поневолювали: отямтеся і припиніть чинити зло! Сховайте меч свій і поверніться до свого дому! Ви не боїтеся ані закону людського, ані наслідків власних злочинів. Думаєте, що брехнею можна все приховати, а правом сильного - виправдати. Тож знайте і пам‘ятайте: Бог все бачить і кожному відплатить належне!" - заявив Філарет.

"Церква Київського патріархату закликає Боже благословення на українських воїнів, які обороняють країну від агресора, і на всю нашу державу. Пам‘ятайте: з нами правда, тому - з нами Бог, а де Бог - там перемога! Закликаю всіх віруючих підносити свої молитви за перемогу і мир для України - це є той посильний внесок у спільну справу, який може зробити кожен з вас", - зазначив Патріарх Київський і всієї Руси-України.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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