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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Филарет обратился к украинцам из-за эскалации в Азовском море

Филарет обратился к украинцам из-за эскалации в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 13805 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский народ может дать только один ответ на новый акт открытой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, когда был атакованы и захвачены украинские военные корабли, ранены и взяты в плен наши моряки в море у оккупированного Россией крымского города Керчь, - мужественно противостоять врагу, встав на защиту родного края, на защиту своей государственности и свободы. Об этом говорится в обнародованном сегодня обращении Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, передает УНН.

"До сих пор Кремль пытался ложью скрывать свою агрессию против Украинского государства, используя войска без опознавательных знаков, прикрываясь местными коллаборационистами, рассказывая о "гражданской войне на Донбассе" и "самоопределении народа Крыма". 25 ноября 2018 года Российская Федерация совершила открытый акт агрессии против Украины, который уже не скрывает. Украинский народ может дать только один ответ на это нападение - мужественно противостоять врагу, встав на защиту родного края, на защиту своей государственности и свободы", - говорится в обращении Филарета.

"Делая выводы из прошлого, мы должны быть дальновидными и понимать: от нашей готовности дать решительный отпор завоевателю зависит будущее для каждого уголка Украины, будущее следующих поколений, будущее всего украинского народа", - добавил он.

Также Патриарх Филарет призвал политиков "отложить споры и сплотиться". "Ведь если враг разрушит саму нашу государственность - о каких должностях заботиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, ибо без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас", - подчеркнул он.

"Опять обращаю свой голос к братоубийцам - новым каинам, которые называя наш народ своим братом, пришли в наш дом, чтобы проливать кровь и порабощали: опомнитесь и прекратите совершать зло! Спрячьте меч и вернитесь в свой дом! Вы не боитесь ни закона человеческого, ни последствий собственных преступлений. Думаете, что ложью можно все скрыть, а правом сильного - оправдать. Поэтому знайте и помните: Бог все видит и каждому воздаст должное!" - заявил Филарет.

"Церковь Киевского патриархата призывает Божие благословение на украинском воинов, защищающих страну от агрессора, и на всю нашу страну. Помните: с нами правда, поэтому - с нами Бог, а где Бог - там победа! Призываю всех верующих возносить свои молитвы за победу и мир для Украины - это тот посильный вклад в общее дело, которое может сделать каждый из вас", - отметил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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