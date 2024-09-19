ФБР: іранські хакери переслали крадену інформацію зі штабу Трампа до штабу Байдена

Іранські хакери вкрали інформацію у співробітників виборчого штабу Дональда Трампа та надіслали її співробітникам штабу Джо Байдена, заявили ФБР і розвідувальні служби США, повідомляє BBC, пише УНН.

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"(Хакери) з власної ініціативи надіслали особам, пов'язаним на той час із виборчим штабом президента Байдена, імейли, які містили витяг з вкраденого не призначеного для публіки матеріалу зі штабу колишнього президента Трампа", - ідеться у спільній заяві ФБР, Офісу директора національної розвідки США та Управління з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США.

За даними спецслужб, ніхто зі співробітників штабу Байдена не відповів на ці листи.

Усе це відбувалося у червні та липні цього року, до того, як Байден зняв свою кандидатуру на виборах, і на його місце заступила Камала Гарріс, зауважує видання.

У заяві також ідеться про те, що починаючи з червня іранці надсилали крадену у штабу Трампа інформацію американській пресі.

Прессекретар виборчого штабу Дональда Трампа Керолайн Лівітт, коментуючи заяву ФБР та розвідки, сказала BBC, як зазначає видання, "що вона доводить, що, Іран хоче допомогти Камалі Гарріс та Джо Байдену". "Бо вони знають, що президент Трамп поверне жорсткі санкції і протистоятиме їхньому терору", - сказала Лівітт.

Дональд Трамп у 2018 році, будучи президентом, вивів США із укладеної трьома роками раніше так званої "ядерної угоди" з Тегераном і відновив американські санкції проти Ірану.

Лівітт вважає, що Байден і Гарріс повинні загалом описати, що за матеріал був надісланий їхнім співробітникам.

Прессекретар виборчого штабу Камали Гарріс Морган Фінкельштейн запевняє, що штаб співпрацював із правоохоронними органами з того самого моменту, як дізнався про злам.

"Нам не відомо про якийсь матеріал, надісланий безпосередньо штабу. Щось, що виглядало як спам або спроба фішингу, було надіслано на особисті імейли кільком особам", - сказала Фінкельштейн.

Офіційний представник місії Ірану в ООН, відповідаючи на запитання американської телекомпанії CBS про заяву ФБР та розвідок, заявив: "Іран не має ні мотивів, ні наміру втручатися у вибори в США та категорично відкидає подібні звинувачення".

Доповнення

Офіційні особи США ще у серпні заявили, що Іран перед листопадовими виборами президента намагається посіяти розбрат у США та підірвати віру громадян в інституції держави. Згідно з тими заявами американської влади, іранці намагалися отримати прямий доступ до штабів Республіканської та Демократичної партій, застосовуючи, зокрема, методи "соціального інжинірингу".

Іран заперечує причетність до кібератак на штаби Трампа і Гарріс