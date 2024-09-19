ФБР: иранские хакеры переслали краденую информацию из штаба Трампа в штаб Байдена

Иранские хакеры украли информацию у сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа и прислали ее сотрудникам штаба Джо Байдена, заявили ФБР и разведывательные службы США, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

«(Хакеры) по собственной инициативе направили лицам, связанным в то время с избирательным штабом президента Байдена, имейлы, которые содержали выдержки из украденного не предназначенного для публики материала из штаба бывшего президента Трампа», - говорится в совместном заявлении ФБР, Офиса директора национальной разведки США и Управления по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США.

По данным спецслужб, никто из сотрудников штаба Байдена не ответил на эти письма.

Все это происходило в июне и июле этого года, до того, как Байден снял свою кандидатуру на выборах, и на его место заступила Камала Харрис, отмечает издание.

В заявлении также говорится о том, что начиная с июня иранцы присылали краденую у штаба Трампа информацию американской прессе.

Пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт, комментируя заявление ФБР и разведки, сказала BBC, как отмечает издание, «что она доказывает, что Иран хочет помочь Камале Харрис и Джо Байдену». «Потому что они знают, что президент Трамп вернет жесткие санкции и будет противостоять их террору», - сказала Ливитт.

Дональд Трамп в 2018 году, будучи президентом, вывел США из заключенной тремя годами ранее так называемой «ядерной сделки» с Тегераном и возобновил американские санкции против Ирана.

Ливитт считает, что Байден и Харрис должны в целом описать, что за материал был отправлен их сотрудникам.

Пресс-секретарь избирательного штаба Камалы Харрис Морган Финкельштейн уверяет, что штаб сотрудничал с правоохранительными органами с того самого момента, как узнал о взломе.

«Нам не известно о каком-то материале, отправленном непосредственно штабу. Что-то, что выглядело как спам или попытка фишинга, было отправлено на личные имейлы нескольким лицам», - сказала Финкельштейн.

Официальный представитель миссии Ирана в ООН, отвечая на вопрос американской телекомпании CBS о заявлении ФБР и разведок, заявил: «Иран не имеет ни мотивов, ни намерения вмешиваться в выборы в США и категорически отвергает подобные обвинения».

Дополнение

Официальные лица США еще в августе заявили, что Иран перед ноябрьскими выборами президента пытается посеять раздор в США и подорвать веру граждан в институты государства. Согласно тем заявлениям американских властей, иранцы пытались получить прямой доступ к штабам Республиканской и Демократической партий, применяя, в частности, методы «социального инжиниринга».

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