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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран отрицает причастность к кибератакам на штабы Трампа и Харрис

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 06:48  •  457 просмотра

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Тегеран отвергает обвинения США в кибератаках на предвыборные штабы Трампа и Харрис. Иран заявляет, что не намерен вмешиваться в выборы, и требует доказательств от США.

После заявлений спецслужб США, что Иран стоит за кибератаками на штабы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, в Тегеране свою причастность к атакам отрицают, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В понедельник постоянное представительство Ирана при ООН выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что Тегеран не имеет «ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы».

«Подобные обвинения ничем не подкреплены и лишены каких-либо оснований. Если правительство США искренне верит в обоснованность своих претензий, оно должно предоставить нам соответствующие доказательства, если таковые вообще имеются, для того чтобы мы могли дать на них соответствующий ответ», - говорится в заявлении.

Дополнение

Спецслужбы США заявили, что за недавними кибератаками, нацеленными на президентские кампании Трампа и Харрис, стоял Иран, обвинив Тегеран в попытке повлиять на предстоящие выборы.

10 августа представители предвыборного штаба Трампа сообщили о взломе внутренней переписки и предположили, что за этим может стоять Иран. Республиканцы стали жертвами атаки фишинга.

13 августа в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис заявили, что также подверглись атаке иностранных хакеров, но не уточнили, откуда она могла исходить. «В июле юридическая служба и служба безопасности кампании были уведомлены ФБР о том, что мы стали мишенью операции по воздействию со стороны иностранного агента», - сказал AFP представитель кампании Харрис.

Ранее компания Google заявила, что хакеры, поддерживаемые Ираном, атаковали и демократов, и республиканцев. В Microsoft говорили, что также столкнулись с ростом активности групп, связанных с Ираном.

Пока неясно, была ли в результате кибератак похищена важная информация. Трамп заявлял, что хакеры смогли получить только общедоступные данные. По данным штаба демократов, кибератака была безуспешной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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