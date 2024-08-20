США обвиняют Иран в кибератаках на предвыборную кампанию Трампа

Американские разведывательные органы обвинили Иран в совершении кибератаки на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Это первый случай, когда правительство США официально возложило ответственность за такое киберпреступление на Тегеран. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

ФБР и другие федеральные агентства сообщили, что Иран воспринимал нынешние президентские выборы как особенно важные и проводил хакерские атаки и влиятельные операции с целью вмешательства в американскую политику, а также разжигания раздора и подрыва доверия к демократическим институтам.

«Мы наблюдали все более агрессивные действия Ирана во время этого избирательного цикла, в частности операции влияния, направленные на американскую общественность, и кибератаки, нацеленные на предвыборные кампании кандидатов в президенты», - говорится в совместном заявлении ФБР, Управления директора национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуры.

По данным разведки, иранские хакеры пытались получить доступ к лицам, которые имели прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий. ФБР также расследует попытки проникновения в кампанию демократического кандидата Камалы Харрис.

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