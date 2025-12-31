Фальшива кава з підпілля та сотні тисяч збитків: суд поставив крапку у гучній справі

Прокуратура забезпечила обвинувальний вирок у справі підпільного виробництва фальсифікованої кави та передачу шести автомобілів ЗСУ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури суд визнав винними організатора та його спільників, які налагодили підпільне виробництво і збут фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів

У суді доведено, що без будь-яких договорів, ліцензій чи дозволів вони незаконно використовували торгівельні марки, щоб виготовляти фальсифіковану каву, а реалізацію здійснювали через інтернет, торгівельні точки та місцеві ринки.

Під час досудового розслідування вилучено: обладнання для виробництва та фасування кави, поліграфічну та комп’ютерну техніку, 187 кілограмових пачок і 1830 пакунків по 250 г готової продукції, готівкові кошти, мобільні телефони, чорнову документацію, транспортні засоби, задіяні у злочинній діяльності