Фальшива кава з підпілля та сотні тисяч збитків: суд поставив крапку у гучній справі
Київ • УНН
Прокуратура забезпечила обвинувальний вирок організатору та спільникам підпільного виробництва фальсифікованої кави, які завдали збитків на понад 500 тис. гривень. Зловмисники отримали 5 років позбавлення волі з іспитовим строком, а шість автомобілів передано ЗСУ.
Прокуратура забезпечила обвинувальний вирок у справі підпільного виробництва фальсифікованої кави та передачу шести автомобілів ЗСУ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури суд визнав винними організатора та його спільників, які налагодили підпільне виробництво і збут фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів
У суді доведено, що без будь-яких договорів, ліцензій чи дозволів вони незаконно використовували торгівельні марки, щоб виготовляти фальсифіковану каву, а реалізацію здійснювали через інтернет, торгівельні точки та місцеві ринки.
Під час досудового розслідування вилучено: обладнання для виробництва та фасування кави, поліграфічну та комп’ютерну техніку, 187 кілограмових пачок і 1830 пакунків по 250 г готової продукції, готівкові кошти, мобільні телефони, чорнову документацію, транспортні засоби, задіяні у злочинній діяльності
Збитки, які було завдано справжньому власнику торгівельної марки, оцінили у понад 500 тис. гривень. Обвинувачені відшкодували кошти добровільно.
Суд визнав обвинувачених винними за ч. 3 ст. 229 та ч. 1, 2 ст. 209 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком
Нагадаємо
У Київській області викрито групу, яка виготовляла та продавала фальсифіковану каву під виглядом світових брендів, заробивши понад 122 млн грн. Під час обшуків вилучено обладнання, готівку та 11 елітних автомобілів.