10:25 • 3934 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 7214 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 7428 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 8232 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 10847 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13265 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25929 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 60417 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41101 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34615 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Фальшива кава з підпілля та сотні тисяч збитків: суд поставив крапку у гучній справі

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Прокуратура забезпечила обвинувальний вирок організатору та спільникам підпільного виробництва фальсифікованої кави, які завдали збитків на понад 500 тис. гривень. Зловмисники отримали 5 років позбавлення волі з іспитовим строком, а шість автомобілів передано ЗСУ.

Фальшива кава з підпілля та сотні тисяч збитків: суд поставив крапку у гучній справі
Фото: Судова влада України

Прокуратура забезпечила обвинувальний вирок у справі підпільного виробництва фальсифікованої кави та передачу шести автомобілів ЗСУ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури суд визнав винними організатора та його спільників, які налагодили підпільне виробництво і збут фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів

 - йдеться у дописі.

У суді доведено, що без будь-яких договорів, ліцензій чи дозволів вони незаконно використовували торгівельні марки, щоб виготовляти фальсифіковану каву, а реалізацію здійснювали через інтернет, торгівельні точки та місцеві ринки.

Під час досудового розслідування вилучено: обладнання для виробництва та фасування кави, поліграфічну та комп’ютерну техніку, 187 кілограмових пачок і 1830 пакунків по 250 г готової продукції, готівкові кошти, мобільні телефони, чорнову документацію, транспортні засоби, задіяні у злочинній діяльності

- повідомляє Офіс генерального прокурора.

Збитки, які було завдано справжньому власнику торгівельної марки, оцінили у понад 500 тис. гривень. Обвинувачені відшкодували кошти добровільно.

Суд визнав обвинувачених винними за ч. 3 ст. 229 та ч. 1, 2 ст. 209 Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком

 - наголошують у дописі.

Нагадаємо

У Київській області викрито групу, яка виготовляла та продавала фальсифіковану каву під виглядом світових брендів, заробивши понад 122 млн грн. Під час обшуків вилучено обладнання, готівку та 11 елітних автомобілів.

Алла Кіосак

