Фальшивый кофе из подполья и сотни тысяч убытков: суд поставил точку в громком деле

Прокуратура обеспечила обвинительный приговор по делу о подпольном производстве фальсифицированного кофе и передачу шести автомобилей ВСУ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

По публичному обвинению прокуроров Киевской областной прокуратуры суд признал виновными организатора и его сообщников, которые наладили подпольное производство и сбыт фальсифицированного кофе под видом продукции известных мировых брендов

В суде доказано, что без каких-либо договоров, лицензий или разрешений они незаконно использовали торговые марки, чтобы производить фальсифицированный кофе, а реализацию осуществляли через интернет, торговые точки и местные рынки.

В ходе досудебного расследования изъято: оборудование для производства и фасовки кофе, полиграфическая и компьютерная техника, 187 килограммовых пачек и 1830 упаковок по 250 г готовой продукции, наличные средства, мобильные телефоны, черновая документация, транспортные средства, задействованные в преступной деятельности