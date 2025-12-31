$42.390.17
10:25 • 3786 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 6932 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 7202 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 8004 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 10752 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13212 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 25834 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 60243 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41066 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34588 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Эксклюзивы
Фальшивый кофе из подполья и сотни тысяч убытков: суд поставил точку в громком деле

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Прокуратура обеспечила обвинительный приговор организатору и сообщникам подпольного производства фальсифицированного кофе, которые нанесли ущерб на более чем 500 тыс. гривен. Злоумышленники получили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком, а шесть автомобилей переданы ВСУ.

Фальшивый кофе из подполья и сотни тысяч убытков: суд поставил точку в громком деле
Фото: Судебная власть Украины

Прокуратура обеспечила обвинительный приговор по делу о подпольном производстве фальсифицированного кофе и передачу шести автомобилей ВСУ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По публичному обвинению прокуроров Киевской областной прокуратуры суд признал виновными организатора и его сообщников, которые наладили подпольное производство и сбыт фальсифицированного кофе под видом продукции известных мировых брендов

 - говорится в сообщении.

В суде доказано, что без каких-либо договоров, лицензий или разрешений они незаконно использовали торговые марки, чтобы производить фальсифицированный кофе, а реализацию осуществляли через интернет, торговые точки и местные рынки.

В ходе досудебного расследования изъято: оборудование для производства и фасовки кофе, полиграфическая и компьютерная техника, 187 килограммовых пачек и 1830 упаковок по 250 г готовой продукции, наличные средства, мобильные телефоны, черновая документация, транспортные средства, задействованные в преступной деятельности

- сообщает Офис генерального прокурора.

Ущерб, который был нанесен настоящему владельцу торговой марки, оценили в более чем 500 тыс. гривен. Обвиняемые возместили средства добровольно.

Суд признал обвиняемых виновными по ч. 3 ст. 229 и ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком

 - отмечают в сообщении.

Напомним

В Киевской области разоблачена группа, которая производила и продавала фальсифицированный кофе под видом мировых брендов, заработав более 122 млн грн. В ходе обысков изъято оборудование, наличные и 11 элитных автомобилей.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Бренд
Киевская область
Вооруженные силы Украины
Украина