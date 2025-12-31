Фальшивый кофе из подполья и сотни тысяч убытков: суд поставил точку в громком деле
Киев • УНН
Прокуратура обеспечила обвинительный приговор организатору и сообщникам подпольного производства фальсифицированного кофе, которые нанесли ущерб на более чем 500 тыс. гривен. Злоумышленники получили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком, а шесть автомобилей переданы ВСУ.
Детали
По публичному обвинению прокуроров Киевской областной прокуратуры суд признал виновными организатора и его сообщников, которые наладили подпольное производство и сбыт фальсифицированного кофе под видом продукции известных мировых брендов
В суде доказано, что без каких-либо договоров, лицензий или разрешений они незаконно использовали торговые марки, чтобы производить фальсифицированный кофе, а реализацию осуществляли через интернет, торговые точки и местные рынки.
В ходе досудебного расследования изъято: оборудование для производства и фасовки кофе, полиграфическая и компьютерная техника, 187 килограммовых пачек и 1830 упаковок по 250 г готовой продукции, наличные средства, мобильные телефоны, черновая документация, транспортные средства, задействованные в преступной деятельности
Ущерб, который был нанесен настоящему владельцу торговой марки, оценили в более чем 500 тыс. гривен. Обвиняемые возместили средства добровольно.
Суд признал обвиняемых виновными по ч. 3 ст. 229 и ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком
