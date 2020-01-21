Фахівці розповіли про лікувальні властивості алкоголю

Чи має алкоголь лікувальні властивості й що саме ним потрібно лікувати, розповідає, зокрема, й колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. У своєму Facebook екс-чиновник наводить приклад алкогольного напою, який має статус "лікувального".

Це - популярний коктейль джин-тонік. Тонік, який складає основу приготування напою, містить речовину хінін, що дуже давно використовують в медицині, пояснила Супрун.

"Виявлення лікувальних властивостей хініну в 17 столітті, а надалі лікування малярії з допомогою цієї речовини — приклад успішного застосування хімічної сполуки проти інфекційного захворювання. Наразі хінін також є в ґайдлайні ВООЗ по лікуванню неускладненої малярії", - пише вона.

Однак, просто пити джин-тонік недостатньо, попередила колишня чиновниця.

"Терапевтична доза препарату становить 500 мг і приймати їх потрібно з певною періодичністю", - повідомила Супрун.

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Як можна лікувати перші прояви застуди за допомогою горілки, інформують фахівці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

За їх словами, алкогольні напої можуть мати профілактичні та лікувальні властивості, якщо вони лежать в основі сумішей для компресів та розтирань. Так, вилікувати кашель можна шляхом поєднання спиртового настою та відвару трав багно (рослина, яка широко використовується в народній медицині і у виробництві лікарських засобів).

"Спиртовий настій: беремо 500 мл горілки, 100 гр сухої рослини і витримуємо 12 годин. Цим засобом робимо компреси та розтирання", - радять медики.

Горілка може допомогти не тільки під час застуди, а й у випадку зубного болю, розповідає лікар-стоматолог вищої категорії Світлана Коломієць.

Аби алкогольний напій не подразнив слизову оболонку рота - його попередньо розводять водою. Ковток суміші потрібно потримати у ділянці хворого зуба 2-3 хвилини. Аналогом суміші може бути спиртова настоянка календули або прополісу - також розведена водою.

При цьому, Коломієць наголосила, що такий метод не можна вважати повноцінним лікування хвороби, і це є просто тимчасове знеболення. "Візит до стоматолога - обов'язковий", - наголосила вона.

Як писав УНН, учені вважають, що потяг до алкоголю у людини виник в процесі еволюції.

Крім того, учені з університету Ліверпуля з’ясували, що алкоголь допомагає краще розмовляти іноземними мовами.

Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).