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Prime поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі горілки

Київ • УНН

 • 68484 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Найпопулярнішим міцним напоєм в Україні є горілка. Продукт є обов’язковим атрибутом чи не кожного святкового столу. Однак пити горілку можна не лише у чистому вигляді - вона легко міксується з іншими алкогольними і безалкогольними напоями. УНН публікує добірку топ-5 найпопулярніших коктейлів на основі горілки українського виробника Prime.

Prime поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі горілки

Кривава Мері

Це - один з найпопулярніших алкогольних коктейлів, на основі горілки і томатного соку. Існує декілька версій появи коктейлю і його авторства. За найпоширенішою, автором коктейлю є бармен з Нью-Йорка, Фернан Петіот. Саме він придумав рецепт коктейлю "Кривава Мері". Сталося це в Парижі, і французька публіка не оцінила коктейль належним чином. Слава до нього прийшла лише в Америці. За іншою версією, автором коктейлю є Джордж Джессел, продюсер і композитор.
Для приготування коктейлю потрібні такі інгредієнти:
- 50 мл горілки;
- 25 мл томатного соку;
- 5 мл соку лимона;
- 1-2 г солі;
- 1 г чорного перцю.

Всі продукти заздалегідь охолоджують. Томатний сік поєднують зі спеціями і наливають в келих. До отриманої суміші додається горілка - алкоголь вливають тонкою цівкою по лезу ножа. Наостанок - лимонник сік, а сам келих прикрашають кількома листочками петрушки.

Коктейль п’ють маленькими ковтками.

Горілка і Спрайт

Коктейль має ще одну назва: "Молодіжний". Він належить до слабоалкогольних напоїв, тому за раз допустимо вживати кілька порцій напою.

Необхідні компоненти:
- 50 мл горілки;
- 150 мл газованої води Спрайт;
- 3-4 шматочки лайма;
- 100 г шматочків льоду.

На дно хайбола (високий стакан правильної циліндричної форми - ред.) кладують неочищений лайм, зверху - лід. Весь стакан повинен бути заповнений.

В окремій ємності треба змішати горілку зі спрайтом, і додати отриману суміш у склянку.
Хайбол прикрашають шматочком лайму. Коктейль вживають через соломинку.

Викрутка

Це найпростіший коктейль на основі горілки. Традиційний напій для святкування Хеллоуїна.

Необхідні інгредієнти:
- 50 мл горілки;
- 150 мл соку апельсину.

Сік змішують з горілкою в шейкері. Стакан (або келих) попередньо охолоджують, переливають у нього коктейль. Напій прикрашають скибочкою апельсину і п’ють через соломинку.

Секс на пляжі

Відомий коктейль, який готується за 3 хвилини.

Необхідні інгредієнти:
- 50 мл горілки;
- 100 мл персикового шнапсу;
- 70 мл журавлиного, апельсинового і ананасового соку
- дрібні шматочки льоду.

Всі інгредієнти змішуються в шейкері. Отриманий коктейль переливають у високу склянку і прикрашають її вишенькою.

Коктейль на основі горілки та кавового лікеру

Коли хочеться урізноманітнити смак, але й не ризикувати, то на допомогу приходить сучасна класика. Коктейлі на основі горілки та кавових лікерів зі льодом — традиційний рецепт, що входить у міжнародний стандарт барної культури.

Для приготування коктейлю потрібно змішати 50 мл горілки PRIME World Class, 20 мл кавового лікеру, і додати у отриману суміш колотий лід.

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