Prime поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі горілки

КИЇВ. 16 січня. УНН. Найпопулярнішим міцним напоєм в Україні є горілка. Продукт є обов’язковим атрибутом чи не кожного святкового столу. Однак пити горілку можна не лише у чистому вигляді - вона легко міксується з іншими алкогольними і безалкогольними напоями. УНН публікує добірку топ-5 найпопулярніших коктейлів на основі горілки українського виробника Prime.