Prime поделился рецептами ТОП-5 самых популярных коктейлей мира на основе водки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Самым популярным крепким напитком в Украине является водка. Продукт является обязательным атрибутом едва ли не каждого праздничного стола. Однако пить водку можно не только в чистом виде - она легко микшируется с другими алкогольными и безалкогольными напитками. УНН публикует подборку топ-5 самых популярных коктейлей на основе водки украинского производителя Prime.
Кровавая Мери
Это - один из самых популярных алкогольных коктейлей на основе водки и томатного сока. Существует несколько версий появления коктейля и его авторства. По самой распространенной, автором коктейля является бармен из Нью-Йорка, Фернан Петиот. Именно он придумал рецепт коктейля "Кровавая Мэри". Произошло это в Париже, и французская публика не оценила коктейль должным образом. Слава к нему пришла только в Америке. По другой версии, автором коктейля является Джордж Джессел, продюсер и композитор.
Для приготовления коктейля нужны такие ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 25 мл томатного сока;
- 5 мл сока лимона;
- 1-2 г соли;
- 1 г черного перца.
Все продукты предварительно охлаждают. Томатный сок сочетают со специями и наливают в бокал. К полученной смеси добавляется водка - алкоголь вливают тонкой струйкой по лезвию ножа. Напоследок - лимонник сок, а сам бокал украшают несколькими листочками петрушки.
Коктейль пьют маленькими глотками.
Водка и Спрайт
Коктейль имеет еще одно название: "Молодежный". Он принадлежит к слабоалкогольным напиткам, поэтому за раз допустимо употреблять несколько порций напитка.
Необходимые компоненты:
- 50 мл водки;
- 150 мл газированной воды Спрайт;
- 3-4 кусочка лайма;
- 100 г кусочков льда.
На дно хайбола (высокий стакан правильной цилиндрической формы - ред.) кладут неочищенный лайм, сверху - лед. Весь стакан должен быть заполнен.
В отдельной емкости надо смешать водку со спрайтом, и добавить полученную смесь в стакан.
Хайбол украшают кусочком лайма. Коктейль употребляют через соломинку.
Отвертка
Это самый простой коктейль на основе водки. Традиционный напиток для празднования Хэллоуина.
Необходимые ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 150 мл сока апельсина.
Сок смешивают с водкой в шейкере. Стакан (или бокал) предварительно охлаждают, переливают в него коктейль. Напиток украшают ломтиком апельсина и пьют через соломинку.
Секс на пляже
Известный коктейль, который готовится за 3 минуты.
Необходимые ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 100 мл персикового шнапса;
- 70 мл клюквенного, апельсинового и ананасового сока;
- мелкие кусочки льда.
Все ингредиенты смешиваются в шейкере. Полученный коктейль переливают в высокий стакан и украшают его вишенкой.
Коктейль на основе водки и кофейного ликера
Когда хочется разнообразить вкус, но и не рисковать, то на помощь приходит современная классика. Коктейли на основе водки и кофейных ликеров со льдом - традиционный рецепт, который входит в международный стандарт барной культуры.
Для приготовления коктейля нужно смешать 50 мл водки PRIME World Class, 20 мл кофейного ликера, и добавить в полученную смесь колотый лед.