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Prime поделился рецептами ТОП-5 самых популярных коктейлей мира на основе водки

Киев • УНН

 • 68484 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Самым популярным крепким напитком в Украине является водка. Продукт является обязательным атрибутом едва ли не каждого праздничного стола. Однако пить водку можно не только в чистом виде - она легко микшируется с другими алкогольными и безалкогольными напитками. УНН публикует подборку топ-5 самых популярных коктейлей на основе водки украинского производителя Prime.

Prime поделился рецептами ТОП-5 самых популярных коктейлей мира на основе водки

Кровавая Мери

Это - один из самых популярных алкогольных коктейлей на основе водки и томатного сока. Существует несколько версий появления коктейля и его авторства. По самой распространенной, автором коктейля является бармен из Нью-Йорка, Фернан Петиот. Именно он придумал рецепт коктейля "Кровавая Мэри". Произошло это в Париже, и французская публика не оценила коктейль должным образом. Слава к нему пришла только в Америке. По другой версии, автором коктейля является Джордж Джессел, продюсер и композитор.

Для приготовления коктейля нужны такие ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 25 мл томатного сока; 
- 5 мл сока лимона;
- 1-2 г соли;
- 1 г черного перца.

Все продукты предварительно охлаждают. Томатный сок сочетают со специями и наливают в бокал. К полученной смеси добавляется водка - алкоголь вливают тонкой струйкой по лезвию ножа. Напоследок - лимонник сок, а сам бокал украшают несколькими листочками петрушки.

Коктейль пьют маленькими глотками.

Водка и Спрайт

Коктейль имеет еще одно название: "Молодежный". Он принадлежит к слабоалкогольным напиткам, поэтому за раз допустимо употреблять несколько порций напитка.

Необходимые компоненты:
- 50 мл водки;
- 150 мл газированной воды Спрайт;
- 3-4 кусочка лайма;
- 100 г кусочков льда.

На дно хайбола (высокий стакан правильной цилиндрической формы - ред.) кладут неочищенный лайм, сверху - лед. Весь стакан должен быть заполнен.

В отдельной емкости надо смешать водку со спрайтом, и добавить полученную смесь в стакан.
Хайбол украшают кусочком лайма. Коктейль употребляют через соломинку.

Отвертка

Это самый простой коктейль на основе водки. Традиционный напиток для празднования Хэллоуина.

Необходимые ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 150 мл сока апельсина.

Сок смешивают с водкой в шейкере. Стакан (или бокал) предварительно охлаждают, переливают в него коктейль. Напиток украшают ломтиком апельсина и пьют через соломинку.

Секс на пляже

Известный коктейль, который готовится за 3 минуты.

Необходимые ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 100 мл персикового шнапса;
- 70 мл клюквенного, апельсинового и ананасового сока; 
- мелкие кусочки льда.

Все ингредиенты смешиваются в шейкере. Полученный коктейль переливают в высокий стакан и украшают его вишенкой.

Коктейль на основе водки и кофейного ликера

Когда хочется разнообразить вкус, но и не рисковать, то на помощь приходит современная классика. Коктейли на основе водки и кофейных ликеров со льдом - традиционный рецепт, который входит в международный стандарт барной культуры.

Для приготовления коктейля нужно смешать 50 мл водки PRIME World Class, 20 мл кофейного ликера, и добавить в полученную смесь колотый лед.

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