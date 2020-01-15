Prime поделился рецептами ТОП-5 самых популярных коктейлей мира на основе водки

Кровавая Мери

Это - один из самых популярных алкогольных коктейлей на основе водки и томатного сока. Существует несколько версий появления коктейля и его авторства. По самой распространенной, автором коктейля является бармен из Нью-Йорка, Фернан Петиот. Именно он придумал рецепт коктейля "Кровавая Мэри". Произошло это в Париже, и французская публика не оценила коктейль должным образом. Слава к нему пришла только в Америке. По другой версии, автором коктейля является Джордж Джессел, продюсер и композитор.

Для приготовления коктейля нужны такие ингредиенты:

- 50 мл водки;

- 25 мл томатного сока;

- 5 мл сока лимона;

- 1-2 г соли;

- 1 г черного перца.

Все продукты предварительно охлаждают. Томатный сок сочетают со специями и наливают в бокал. К полученной смеси добавляется водка - алкоголь вливают тонкой струйкой по лезвию ножа. Напоследок - лимонник сок, а сам бокал украшают несколькими листочками петрушки.

Коктейль пьют маленькими глотками.

Водка и Спрайт

Коктейль имеет еще одно название: "Молодежный". Он принадлежит к слабоалкогольным напиткам, поэтому за раз допустимо употреблять несколько порций напитка.

Необходимые компоненты:

- 50 мл водки;

- 150 мл газированной воды Спрайт;

- 3-4 кусочка лайма;

- 100 г кусочков льда.

На дно хайбола (высокий стакан правильной цилиндрической формы - ред.) кладут неочищенный лайм, сверху - лед. Весь стакан должен быть заполнен.

В отдельной емкости надо смешать водку со спрайтом, и добавить полученную смесь в стакан.

Хайбол украшают кусочком лайма. Коктейль употребляют через соломинку.

Отвертка

Это самый простой коктейль на основе водки. Традиционный напиток для празднования Хэллоуина.

Необходимые ингредиенты:

- 50 мл водки;

- 150 мл сока апельсина.

Сок смешивают с водкой в шейкере. Стакан (или бокал) предварительно охлаждают, переливают в него коктейль. Напиток украшают ломтиком апельсина и пьют через соломинку.

Секс на пляже

Известный коктейль, который готовится за 3 минуты.

Необходимые ингредиенты:

- 50 мл водки;

- 100 мл персикового шнапса;

- 70 мл клюквенного, апельсинового и ананасового сока;

- мелкие кусочки льда.

Все ингредиенты смешиваются в шейкере. Полученный коктейль переливают в высокий стакан и украшают его вишенкой.

Коктейль на основе водки и кофейного ликера

Когда хочется разнообразить вкус, но и не рисковать, то на помощь приходит современная классика. Коктейли на основе водки и кофейных ликеров со льдом - традиционный рецепт, который входит в международный стандарт барной культуры.

Для приготовления коктейля нужно смешать 50 мл водки PRIME World Class, 20 мл кофейного ликера, и добавить в полученную смесь колотый лед.