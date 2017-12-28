У людей потяг до алкоголю виник у процесі еволюції – вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вчений із Каліфорнійського університету в Берклі Роберт Дадлі переконує, що здатність людського організму перетравлювати алкоголь є добре розвиненою саме завдяки мільйонам років “практики”, передає УНН з посиланням на BBC.
Раніше, Р.Дадлі висунув гіпотезу, що тварини, які харчуються фруктами, неминуче вживають алкоголь.
“Гіпотеза п’яної мавпи” пояснювала пристрасть людей до алкоголю тим, що первісні люди були чудово знайомі з ним в природі, завдяки збродженим перестиглим плодам, якими вони із задоволенням ласували.
Стиглі плоди містять приблизно 0,6% етанолу, плоди, які впали на землю, — до 0,9%, а перестиглі — цілих 4,5% спирту.
На думку Р.Дадлі, алкоголь був неодмінною частиною раціону приматів протягом кількох мільйонів років. Вчений переконаний, що здатність людського організму перетравлювати алкоголь є добре розвиненою саме завдяки мільйонам років практики. Свідчення цього можна побачити в нашому генетичному коді.
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Американські дослідники переконують, що фермент алкогольної дегідрогенази, ADH4, який допомагає розщеплювати спирт у людському організмі, в процесі еволюції став у 40 разів ефективнішим.
Зазначається, що мутація цього гену відбулася у всіх наших предків приблизно 10 мільйонів років тому. А це — саме той час, коли наші предки почали спускатися з дерев і змогли скуштувати перестиглі плоди, які падали на землю.
Нагадаємо, у Києві зріс попит на міцний алкоголь, лікери та вино.
Також нагадаємо, що в Україні скорочується ринок легального алкоголь, і за прогнозами експерта О.Безуглого, до кінця року падіння обсягів виробництва може становити близько 20%.