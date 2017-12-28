У людей тяга к алкоголю возникла в процессе эволюции - ученые

Ранее, Р.Дадли выдвинул гипотезу, что животные, которые питаются фруктами, неизбежно употребляют алкоголь.

“Гипотеза пьяной обезьяны” объясняла страсть людей к алкоголю тем, что первобытные люди были прекрасно знакомы с ним в природе, благодаря сброженным перезрелым плодам, которыми они с удовольствием лакомились.

Спелые плоды содержат примерно 0,6% этанола, плоды, упавшие на землю, — до 0,9%, а перезрелые — целых 4,5% спирта.

По мнению Р.Дадли, алкоголь был непременной частью рациона приматов в течение нескольких миллионов лет. Ученый убежден, что способность человеческого организма переваривать алкоголь хорошо развита именно благодаря миллионам лет практики. Свидетельство тому можно увидеть в нашем генетическом коде.

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Американские исследователи утверждают, что фермент алкогольной дегидрогеназы, ADH4, который помогает расщеплять спирт в человеческом организме, в процессе эволюции стал в 40 раз эффективнее.

Отмечается, что мутация этого гена произошла во всех наших предков примерно 10 миллионов лет назад. А это — именно то время, когда наши предки начали спускаться с деревьев и смогли попробовать перезрелые плоды, которые падали на землю.

Напомним, в Киеве вырос спрос на крепкий алкоголь, ликеры и вино.

Также напомним, что в Украине сокращается рынок легального алкоголя, и по прогнозам эксперта О.Безуглого, к концу года падение объемов производства может составить около 20%.