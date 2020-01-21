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Специалисты рассказали о лечебных свойствах алкоголя

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление спиртного может нанести непоправимый вред организму. Тогда как алкоголь в малых дозах обладает профилактическими и даже лечебными свойствами. УНН собрал подборку советов специалистов, которые объясняют при каких заболеваниях может помочь алкоголь и как его употреблять, чтобы не навредить организму.

Специалисты рассказали о лечебных свойствах алкоголя

Имеет ли алкоголь лечебные свойства и что именно им нужно лечить, рассказывает, в частности, и бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. В своем Facebook экс-чиновник приводит пример алкогольного напитка, который имеет статус “лечебного”.

Это — популярный коктейль джин-тоник. Тоник, который составляет основу приготовления напитка, содержит вещество хинин, что очень давно используют в медицине, объяснила Супрун.

“Выявление лечебных свойств хинина в 17 веке, а в дальнейшем лечения малярии с помощью этого вещества — пример успешного применения химического соединения против инфекционного заболевания. Сейчас хинин также в ґайдлайне ВОЗ по лечению неосложненной малярии”, — пишет она.

Однако, просто пить джин-тоник недостаточно, предупредила бывшая чиновница.

“Терапевтическая доза составляет 500 мг и принимать их нужно с определенной периодичностью”, — сообщила Супрун.

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Как можно лечить первые проявления простуды с помощью водки, информируют специалисты Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

По их словам, алкогольные напитки могут иметь профилактические и лечебные свойства, если они лежат в основе смесей для компрессов и растираний. Так, вылечить кашель можно путем сочетания спиртового настоя и отвара трав багульник болотный (растение, которое широко используется в народной медицине и в производстве лекарственных средств).

“Спиртовой настой: берем 500 мл водки, 100 гр сухого растения и выдерживаем 12 часов. Этим средством делаем компрессы и растирания”, — советуют медики.

Водка может помочь не только при простуде, но и в случае зубной боли, рассказывает врач-стоматолог высшей категории Светлана Коломиец.

Чтобы алкогольный напиток не раздражал слизистую оболочку рта — его предварительно разводят водой. Глоток смеси нужно подержать в области больного зуба 2-3 минуты. Аналогом смеси может быть спиртовая настойка календулы или прополиса — также разведенная водой.

При этом, Коломиец подчеркнула, что такой метод нельзя считать полноценным лечения болезни, и это просто временное обезболивание. “Визит к стоматологу — обязательный”, — подчеркнула она.

Как писал УНН, ученые считают, что влечение к алкоголю у человека возникло в процессе эволюции.

Кроме того, ученые из университета Ливерпуля выяснили, что алкоголь помогает лучше разговаривать на иностранных языках.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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