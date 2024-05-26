Евакуація в Харківській області: з низки районів вивезено понад 11 тис людей
Київ • УНН
У Харківській області 11 117 людей були евакуйовані з Чугуєва, Харківського та Богодухівського районів через триваючі російські атаки та обстріли в цьому регіоні.
На Харківщині вже евакуювали 11 тисяч 117 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Водночас російські війська атакують регіон: наразі відомо про наслідки атаки з боку зс рф Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського районів. Про це передає УНН із посиланням голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Всього евакуювали 11 тисяч 117 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів
Обстріли районів Харківської області з боку зс рф
За даними ТГ-каналу голови Харківської ОВА, ворог здійснив обстріл м. Чугуїв. Відомо про влучення ракети по місцевості, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, отримала поранення 1 особа.
Також з боку російської армії здійснювалися обстріли Куп'янська-К.Вузлового, з артилерії. Там 5 постраждалих, серед них фельдешер; пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої.
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Куп'янський р-н, с. Приколотне. Внаслідок потрапляння двох КАБ пошкоджено дах та вікна складської будівлі для сировини та два житлових будинки розташовані поруч;
с. Копанки Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу в полі пошкоджено техніку трактор та кран.
Тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.
На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14.
ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу Мʼясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої.
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