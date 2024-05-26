Удар ворога по Харкову: щонайменше 68 людей постраждали, кількість загиблих зросла
Київ • УНН
Щонайменше 68 людей отримали поранення, а кількість загиблих зросла внаслідок ворожої атаки на Харків, що призвела до численних руйнувань, включаючи гіпермаркет, торгові центри, житлові будинки та транспортні засоби.
Через ворожий удар по Харкову кількість загиблих та поранених зросла, також йдеться про численні руйнування. Про це передає УНН із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
У Харкові збільшилася кількість загиблих та поранених через російський ракетний удар по гіпермаркету.
Внаслідок потрапляння 2 КАБ у гіпермаркет загинули 12 людей. Постраждали 43. Виникла пожежа на пл. 13500 м.кв. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торгівельний центр, автобус та автомобіль. – інформує голова Харківської ОВА.
Також повідомляється, про обстріл ракетою "Гром Е-1". Шевченківського району Харкова. Через російську атаку постраждали 25 людей. При цьому: загальна кількість пошкоджених будівель становить – 12; з них 7 багатоповерхівок, медзаклад, магазин, 6 транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково -дослідного інституту.
Удар по Епіцентру: кількість загиблих зросла до 1226.05.24, 08:00 • 29525 переглядiв