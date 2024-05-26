Удар врага по Харькову: по меньшей мере 68 человек пострадали, количество погибших возросло

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  124002 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  126344 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  150319 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  136213 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  124414 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116067 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107731 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101675 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99076 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  204139 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  204139 просмотра
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24 мая 2024, 06:00  •  196660 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  273867 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  310304 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  406058 просмотра

Удар врага по Харькову: по меньшей мере 68 человек пострадали, количество погибших возросло

По меньшей мере 68 человек получили ранения, а количество погибших возросло в результате вражеской атаки на Харьков, которая привела к многочисленным разрушениям, включая гипермаркет, торговые центры, жилые дома и транспортные средства.

Общество •   •  10308 просмотра
Удар врага по Харькову: по меньшей мере 68 человек пострадали, количество погибших возросло

Трампа освистали на съезде Либертарианской партии

Трамп предложил поддержать его кандидатуру на съезде Либертарианской партии, но участники освистали его.

политика •   •  12747 просмотра
Трампа освистали на съезде Либертарианской партии

Ночная атака рф: в Хмельницкой области сбили 6 БпЛА и 1 ракету

Во время ночной атаки российских войск в Хмельницкой области украинские силы противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников и 1 ракету.

Общество •   •  13251 просмотра
Ночная атака рф: в Хмельницкой области сбили 6 БпЛА и 1 ракету

россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумщины

Россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 86 взрывов во многих населенных пунктах.

Общество •   •  13357 просмотра
россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумщины

Четыре человека ранены в результате вражеских обстрелов на Херсонщине

Российские военные обстреляли 14 населенных пунктов в Херсонской области, повредив критически важную инфраструктуру, 11 частных домов, склад и частный автомобиль, 4 человека получили ранения.

Война •   •  14329 просмотра
Четыре человека ранены в результате вражеских обстрелов на Херсонщине

В Черном море Россия держит три военных корабля

По данным ВМС Украины, по состоянию на 26 мая в Черном море находятся три военных корабля России.

Война •   •  15171 просмотра
В Черном море Россия держит три военных корабля

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 11 "шахедов"

Украинская система противовоздушной обороны сбила 11 «шахедов» над Днепропетровской областью ночью, причем беспилотники были уничтожены в разных районах.

Общество •   •  16617 просмотра
Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 11 "шахедов"

Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12

12 человек погибли и 43 получили ранения в результате вражеского авиаудара по гипермаркету в Харькове, в то время как другой удар в центре города унес жизни 25 человек, в том числе 14-летнего мальчика, и ранил 68 гражданских лиц.

Общество •   •  17593 просмотра
Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12

Воздушные Силы сбили 12 из 14 ракет и 31 ударный БПЛА

Во время ночного авиаудара украинские Воздушные силы сбили 12 из 14 российских ракет и 31 ударный БПЛА в 9 областях Украины.

Война •   •  18290 просмотра
Воздушные Силы сбили 12 из 14 ракет и 31 ударный БПЛА

Еще плюс 1110 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 501 190 человек личного состава и 7662 танков.

Война •   •  21608 просмотра
Еще плюс 1110 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага