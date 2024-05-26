Удар врага по Харькову: по меньшей мере 68 человек пострадали, количество погибших возросло

Из-за вражеского удара по Харькову количество погибших и раненых возросло, также речь идет о многочисленных разрушениях. Об этом передает УНН с ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали

В Харькове увеличилось количество погибших и раненых из-за российского ракетного удара по гипермаркету.

В результате попадания 2 КАБ в гипермаркет погибли 12 человек. Пострадали 43. Возник пожар на пл. 13500 м.кв. Повреждены конструктивные элементы гипермаркета, мебельный магазин, торговый центр, автобус и автомобиль. - информирует председатель Харьковской ОГА.

Также сообщается, об обстреле ракетой «Гром Е-1». Шевченковского района Харькова. Из-за российской атаки пострадали 25 человек. При этом: общее количество поврежденных зданий составляет - 12; из них 7 многоэтажек, медучреждение, магазин, 6 транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института.

Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12