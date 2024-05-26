Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  127069 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  129591 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  153512 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  138026 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  124668 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116194 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107812 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101699 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99230 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  209177 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  278494 просмотра
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  410444 просмотра

Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

В Харьковской области 11 117 человек были эвакуированы из Чугуева, Харьковского и Богодуховского районов из-за продолжающихся российских атак и обстрелов в этом регионе.

Общество •   •  5924 просмотра
Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

Россияне вынуждены накапливать ракеты и планировать удары по Украине из-за отсутствия последовательности в своих массированных атаках, заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Илья Евлаш.

Война •   •  8422 просмотра
россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство

На подстанции облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство, для обезвреживания которого понадобилось вмешательство полиции и взрывотехников.

Общество •   •  7969 просмотра
На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области нашли взрывное устройство

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Более 80 000 демонстрантов в Тель-Авиве обвинили его в неготовности к атаке ХАМАСа и требовали отставки, досрочных выборов и освобождения заложников.

Новости Мира •   •  12139 просмотра
В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

россия готовится к попытке наступления и собирает войска в 90 километрах к северо-западу от Харькова вблизи украинской границы, заявил президент Зеленский.

Война •   •  15329 просмотра
«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Мирный саммит своим личным лидерством и участием, призывая к глобальным усилиям, направленным на достижение настоящего мира, а не паузы между ударами.

Война •   •  16425 просмотра
Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших

В результате российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибли 12 человек, 16 пропали без вести, 43 получили ранения; 3 жертвы уже идентифицированы.

Общество •   •  15914 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших

Риши Сунак обещает вернуть военную службу для 18-летних в Британии

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, объявил о планах возобновить обязательную национальную службу для 18-летних, обязав их служить в армии в течение 12 месяцев или выполнять гражданские обязанности в выходные дни.

Новости Мира •   •  14863 просмотра
Риши Сунак обещает вернуть военную службу для 18-летних в Британии

Два "кинжала", которые запускала рф на Львовщину не заходили - ОВА

Ночной ракетно-авиационный удар России по Украине закончился без последствий для Львовской области, поскольку крылатые ракеты и ударные беспилотники были сбиты над другими регионами.

Общество •   •  17321 просмотра
Два "кинжала", которые запускала рф на Львовщину не заходили - ОВА

Удар врага по Харькову: по меньшей мере 68 человек пострадали, количество погибших возросло

По меньшей мере 68 человек получили ранения, а количество погибших возросло в результате вражеской атаки на Харьков, которая привела к многочисленным разрушениям, включая гипермаркет, торговые центры, жилые дома и транспортные средства.

Общество •   •  16307 просмотра
Удар врага по Харькову: по меньшей мере 68 человек пострадали, количество погибших возросло