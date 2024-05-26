Эвакуация в Харьковской области: из ряда районов вывезено более 11 тыс человек

На Харьковщине уже эвакуировали 11 тысяч 117 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов. В то же время российские войска атакуют регион: пока известно о последствиях атаки сс рф Изюмского, Купянского, Чугуевского районов. Об этом передает УНН со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Всего эвакуировали 11 тысяч 117 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов - информирует Синегубов.

Обстрелы районов Харьковской области со стороны ссс рф

По данным ТГ-канала главы Харьковской ОГА, враг совершил обстрел г. Чугуев. Чугуев. Известно о попадании ракеты по местности, в результате чего поврежден частный дом, получил ранения 1 человек.

Также со стороны российской армии осуществлялись обстрелы Купянска-К.Узлового, из артиллерии. Там 5 пострадавших, среди них фельдшер; повреждены гражданский автомобиль и автомобиль скорой.

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Купянский р-н, с. Приколотное. В результате попадания двух КАБ повреждена крыша и окна складского здания для сырья и два жилых дома расположены рядом;

с. Копанки Изюмского района. В результате артобстрела в поле повреждена техника трактор и кран.

Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.

На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 14.

ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка. Вблизи Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского еще продолжаются бои.

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