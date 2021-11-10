EUobserver: Білорусь "навчила афганських та іракських ветеранів" для нападів на кордоні ЄС

Деталі

Латушка стверджує, що "ветерани Афганістану та Іраку були відібрані вручну і доставлені в Білорусь у період з липня по вересень", пише EUobserver.

Вони, з його слів, пройшли підготовку на базі біля села Опса на північному заході Білорусі, що належить ОСАМ - відділу спеціальних активних заходів Державного прикордонного комітету Білорусі.

Навчання нібито проводилося за допомогою білоруських спецназівців з бригади "Мар'їна гірка", яка воювала в Афганістані в 1980-х роках, і радників з російської військової розвідки ГРУ, додав Латушка.

Цитата:

"Там (на базі ОСАМ - ред. EUobserver) проходили підготовку іракські громадяни, зараз вони навчають афганців з території Таджикистану, у яких є бойовий досвід. Звичайно, готують не десятки людей, а одиниці", - сказав він.

"Вони готують зіткнення на кордоні Білорусі та ЄС із застосуванням зброї", - додав ексміністр.

Латушка заявив, що його дані виходять від "високопоставлених джерел в білоруських спецслужбах".

"Я не можу назвати жодних імен або документів з цього приводу, оскільки люди піддаються найбільшому ризику - за передачу цієї інформації їм загрожує смертна кара", - сказав він EUobserver.

Доповнення

Зазначається, що польська влада раніше попереджала про можливі збройні зіткнення на кордон.

"Ми очікуємо, що найближчим часом на польському кордоні може відбутися ескалація. Збройного характеру", - заявив у понеділок прессекретар польського уряду Петер Мюллер.

Посол Польщі в ЄС також поінформував своїх 26 колег з блоку про ситуацію в Брюсселі у вівторок під час двогодинної зустрічі за закритими дверима.

"Обговорення стосувалося оперативних деталей секретного характеру", - сказало EUobserver джерело, знайоме з ходом переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювали дипломати можливі збройні зіткнення, джерело додало: "Поки жодних інцидентів (із застосуванням бойових патронів - ред. EUobserver) не було".

"Але ситуація напружена. Білоруські солдати намагаються спровокувати польських, наближаючись до них, заряджаючи зброю і прицілюючись", - додало джерело.

Однак, за іншими даними, стрілянина вже ведеться, зазначає видання.

Контекст

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни. На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони звучали з польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон і опинилися на території Польщі. Польща заявила, що затримала всіх, хто прорвався.

Додамо

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.