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EUobserver: Беларусь "обучила афганских и иракских ветеранов" для нападений на границе ЕС

Киев • УНН

 • 22442 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Беларусь обучила ветеранов войны в Афганистане и Ираке для совершения вооруженных нападений на польской границе. Об этом заявил EUobserver бывший сотрудник режима Лукашенко, экс-посол Беларуси во Франции и Польше и бывший министр культуры Павел Латушка, пишет УНН.

EUobserver: Беларусь "обучила афганских и иракских ветеранов" для нападений на границе ЕС

Детали

Латушка утверждает, что "ветераны Афганистана и Ирака были отобраны вручную и доставлены в Беларусь в период с июля по сентябрь", пишет EUobserver.

Они, с его слов, прошли подготовку на базе возле деревни Опса на северо-западе Беларуси, принадлежащей ОСАМ - отделу специальных активных мероприятий Государственного пограничного комитета Беларуси.

Обучение якобы проводилось с помощью белорусских спецназовцев из бригады "Марьина горка", которая воевала в Афганистане в 1980-х годах, и советников из российской военной разведки ГРУ, добавил Латушка.

Цитата:

"Там (на базе ОСАМ - ред. EUobserver) проходили подготовку иракские граждане, сейчас они обучают афганцев с территории Таджикистана, у которых есть боевой опыт. Конечно, готовят не десятки людей, а единицы", - сказал он.

"Они готовят столкновения на границе Беларуси и ЕС с применением оружия", - добавил экс-министр.

Латушка заявил, что его данные исходят от "высокопоставленных источников в белорусских спецслужбах".

"Я не могу назвать никаких имен или документов по этому поводу, поскольку люди подвергаются наибольшему риску - за передачу этой информации им грозит смертная казнь", - сказал он EUobserver.

Дополнение

Отмечается, что польские власти ранее предупреждали о возможных вооруженных столкновениях на грание.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время на польской границе может произойти эскалация ... вооруженного характера", - заявил в понедельник пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллер.

Посол Польши в ЕС также проинформировал своих 26 коллег из блока о ситуации в Брюсселе во вторник в ходе двухчасовой встречи за закрытыми дверями. 

"Обсуждение касалось оперативных деталей секретного характера", - сказал Euobserver источник, знакомый с ходом переговоров.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли дипломаты возможные вооруженные столкновения, источник добавил: "Пока никаких инцидентов (с применением боевых патронов – ред. EUobserver) не было".

"Но ситуация напряженная. Белорусские солдаты пытаются спровоцировать польских, приближаясь к ним, заряжая оружие и прицеливаясь", - добавил источник.

Однако, по другим данным, стрельба уже ведется, отмечает издание.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши. Польша заявила, что задержала всех, кто прорвался.

Добавим

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства. 

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

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