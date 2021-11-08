Польські прикордонники відбили першу спробу прориву кордону мігрантами. Опубліковано відео
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою, але контрольованою. Раніше сьогодні велика група нелегальних мігрантів спробувала прорватися на територію країни, повідомляють польські прикордонники і МВС країни, пише УНН.
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“Польські служби запобігли спробі мігрантів прорватися на польську сторону на південь від прикордонного переходу в Кузниці. Ситуація під контролем", - сказано в повідомленні МВС Польщі.
Деталі
Прикордонники країни також опублікували відео ситуації на кордоні. Окрім прикордонників на ньому видно великий натовп мігрантів, а також дим прямо перед кордоном.
Також раніше Міністерством оборони країни було опубліковано відео групи мігрантів, що перебували в околицях Кузниці, з повітря.
Що було раніше
Раніше сьогодні, 8 листопада, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.
Додамо
Наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу.
На початку липня в Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія і Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
За даними журналістського розслідування, влада Білорусі допомагала мігрантам з Іраку потрапити в Литву та інші країни Євросоюзу через білоруську держкомпанію.
PILNE| Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana.pic.twitter.com/iJNvufd524— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL)November 8, 2021
PSG Kuźnica:
Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy . Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu@Straz_Graniczna,@PolskaPolicja,@MON_GOV_PL#TrzymamyStrazpic.twitter.com/AM334Q1SiB
Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. Żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości@terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy.Https://t.Co/1HtsNJEsGU— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak)November 8, 2021