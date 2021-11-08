На кордоні Польщі та Білорусі стрілянина: білоруські прикордонники заявили, що постріли були з польського боку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 kистопада. УНН. На кордоні Польщі та Білорусі було чути постріли. Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що звуки стрілянини на кордоні з Польщею, де знаходиться близько двох тисяч біженців, лунають з польського боку. Про це сказав офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата
"Пресслужба Держприкордонкомітету повідомляє, що стрілянина чутна з польського боку", - зазначив представник відомства.
Контекст
Раніше сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.
Зазначимо, що велика група нелегальних мігрантів сьогодні вже спробувала прорватися на територію країни.
Додамо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу.
На початку липня в Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія і Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
За даними журналістського розслідування, влада Білорусі допомагала мігрантам з Іраку потрапити в Литву та інші країни Євросоюзу через білоруську держкомпанію.