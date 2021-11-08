Польща привела у готовність війська вздовж кордону через ситуацію з мігрантами

Цитата

“На кордоні чергують понад 12 тисяч людей — солдати. Ми підняли стан готовності. Готові захищати польський кордон”, — написав Блащак.

Що було раніше

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.



Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.



Нагадаємо

Один білоруський солдат вистрілив зі сигнальної ракети у польських військових, інші намагалися знищити паркан на кордоні.