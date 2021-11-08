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Польща привела у готовність війська вздовж кордону через ситуацію з мігрантами

Київ • УНН

 • 31022 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Польща привела у готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН.

Польща привела у готовність війська вздовж кордону через ситуацію з мігрантами

Цитата

“На кордоні чергують понад 12 тисяч людей — солдати. Ми підняли стан готовності. Готові захищати польський кордон”, — написав Блащак.

Що було раніше

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо

Один білоруський солдат вистрілив зі сигнальної ракети у польських військових, інші намагалися знищити паркан на кордоні.

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