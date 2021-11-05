Провокації від білорусів на кордоні: стріляли сигнальними ракетами у польських військових та нищили паркан
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Один білоруський солдат вистрілив зі сигнальної ракети у польських військових, інші намагалися знищити паркан на кордоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на міністерство національної оборони Польщі.
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“Чергові провокації на кордоні. Вчора білоруський солдат намагався вистрілити зі сигнального пістолета у польських солдатів. На щастя, пістолет не вистрілив”, — ідеться у повідомленні.
Окрім того, п’ятеро інших озброєних білорусів намагалися зруйнувати паркан. Пыд час цього вони кричали, що “розстріляють польських солдатів”.
Польські військовослужбовці викликали додаткові сили прикордонників та армійського підрозділу, завдяки чому білоруси відступили.
Раніше міноборони Польщі опублікувало фотографію білоруських прикордонників із ножицями, якими вони, ймовірно, планували розрізати колючий дріт на кордоні.
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.