Провокации от белорусов на границе: стреляли сигнальными ракетами в польских военных и уничтожали забор
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Один белорусский солдат выстрелил из сигнальной ракеты в польских военных, другие пытались уничтожить забор на границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство национальной обороны Польши.
Детали
“Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил”, — говорится в сообщении.
Кроме того, пятеро других вооруженных белорусов пытались разрушить забор. Во время этого они кричали, что “расстреляют польских солдат”.
Польские военнослужащие вызвали дополнительные силы пограничников и армейского подразделения, благодаря чему белорусы отступили.
Ранее минобороны Польши опубликовало фотографию белорусских пограничников с ножницами, которыми они, вероятно, планировали разрезать колючую проволоку на границе.
Напомним
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.