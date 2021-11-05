Провокации от белорусов на границе: стреляли сигнальными ракетами в польских военных и уничтожали забор

Детали

“Очередные провокации на границе. Вчера белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил”, — говорится в сообщении.

Кроме того, пятеро других вооруженных белорусов пытались разрушить забор. Во время этого они кричали, что “расстреляют польских солдат”.

Польские военнослужащие вызвали дополнительные силы пограничников и армейского подразделения, благодаря чему белорусы отступили.

Ранее минобороны Польши опубликовало фотографию белорусских пограничников с ножницами, которыми они, вероятно, планировали разрезать колючую проволоку на границе.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.