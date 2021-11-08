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На границе Польши и Белоруссии стрельба: белорусские пограничники заявили, что выстрелы были с польской стороны

Киев • УНН

 • 49873 просмотра

КИЇВ. 8 листопада. УНН. На границе Польши и Беларуси были слышны выстрелы. Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что звуки стрельбы на границе с Польшей, где находится около двух тысяч беженцев, раздаются с польской стороны. Об этом сказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

На границе Польши и Белоруссии стрельба: белорусские пограничники заявили, что выстрелы были с польской стороны

Цитата

"Пресс-служба Госпогранкомитета сообщает, что стрельба слышна с польской стороны", - отметил представитель ведомства.

Контекст

Ранее сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Отметим, что большая группа нелегальных мигрантов сегодня уже попыталась прорваться на территорию страны.

Добавим

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

По данным журналистского расследования, власти Беларуси помогали мигрантам из Ирака попасть в Литву и другие страны Евросоюза через белорусскую госкомпанию.

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