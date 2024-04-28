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"Етично неоднозначне питання": голова МЗС Польщі вважає, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян

"Етично неоднозначне питання": голова МЗС Польщі вважає, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян

Київ • УНН

 • 42267 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україна повинна взяти на себе ініціативу в етично неоднозначному питанні повернення з Польщі українців призовного віку.

У польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян, адже для польської сторони це питання "етично неоднозначне". Про це в ефірі TVN24 ввечері у суботу, 27 квітня, заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи зверталася українська влада до влади Польщі за допомогою у "транспортуванні" українців призовного віку, які перебувають у Польщі, пише УНН.

Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину

- відповів Сікорський.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а голова МЗС України Дмитро Кулеба того ж дня заявив про справедливий підхід до чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають як в країні, так і за кордоном. У пості на платформі Х очільник української дипломатії наголосив, що перебування за кордоном не звільняє від зобов’язань перед державою.

"Мені поки що не відомі українські ініціативи з моменту ухвалення цього закону. Раніше, у грудні, коли я був у Києві в перші дні на посаді, українська сторона говорила дещо інше, рухаючись у тому ж напрямку. А саме, що вони (українська влада) матимуть для своїх громадян довідку про те, що хтось має регламентовані відносини з військовою службою. І просили, щоб соціальні виплати на рівні ЄС не поширювалися на людей, які не мають такої довідки. Цікава ідея", - сказав Сікорський.

Депортації не буде: у МВС Польщі заявили, що українським біженцям продовжать захист навіть без паспорта26.04.24, 12:32 • 20908 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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