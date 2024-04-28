"Етично неоднозначне питання": голова МЗС Польщі вважає, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Україна повинна взяти на себе ініціативу в етично неоднозначному питанні повернення з Польщі українців призовного віку.
У польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян, адже для польської сторони це питання "етично неоднозначне". Про це в ефірі TVN24 ввечері у суботу, 27 квітня, заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи зверталася українська влада до влади Польщі за допомогою у "транспортуванні" українців призовного віку, які перебувають у Польщі, пише УНН.
Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а голова МЗС України Дмитро Кулеба того ж дня заявив про справедливий підхід до чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають як в країні, так і за кордоном. У пості на платформі Х очільник української дипломатії наголосив, що перебування за кордоном не звільняє від зобов’язань перед державою.
"Мені поки що не відомі українські ініціативи з моменту ухвалення цього закону. Раніше, у грудні, коли я був у Києві в перші дні на посаді, українська сторона говорила дещо інше, рухаючись у тому ж напрямку. А саме, що вони (українська влада) матимуть для своїх громадян довідку про те, що хтось має регламентовані відносини з військовою службою. І просили, щоб соціальні виплати на рівні ЄС не поширювалися на людей, які не мають такої довідки. Цікава ідея", - сказав Сікорський.
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