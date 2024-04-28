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В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА
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"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан
Министр иностранных дел Польши заявил, что Украина должна взять на себя инициативу в этически неоднозначном вопросе возвращения из Польши украинцев призывного возраста.
Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста
Байден шутил о своем возрасте, критиковал Трампа и защищал свободу прессы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго
Потребности потребителей в электроэнергии были покрыты собственной генерацией и коммерческим импортом без экстренной помощи, но были ограничения в Харькове и Кривом Роге, а более 260 потребителей в Харьковской и Николаевской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.
В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика
Ночью на Днепропетровщине были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника, накануне вечером российские войска атаковали город Никополь беспилотниками-камикадзе, вызвав пожар в частном доме, а накануне было зафиксировано повреждение в Днепровском районе из-за обломков вражеского беспилотника.
Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ
Как сообщается, Илон Маск посещает Пекин, чтобы обсудить возможность включения функции полного самостоятельного вождения (FSD) Tesla.
россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"
министерство обороны россии заявило, что уничтожило и перехватило 17 беспилотников над брянской, курской, белгородской и калужской областями, в то время как местные жители сообщили о "шумной" ночи в брянске.
Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью
Мощный взрыв произошел ночью в Джанкое, городе в оккупированном Россией Крыму.
россияне в прошедшие сутки целились по теплоэнергетике на юге - Плетенчук
Враг продолжает терроризировать юг Украины ракетными обстрелами, в частности выпустил 13 ракет, в частности по объектам теплоэнергетики, из которых 7 ракет были сбиты, а также обстреливал линию фронта и населенные пункты Херсонской области из зенитных установок, хотя обошлось без жертв.
В Германии возле ТЦ убили двух украинцев: подозревают 57-летнего россиянина
Двое украинцев, 23 и 36 лет, получили смертельные ножевые ранения возле торгового центра в Мурнау, Германия, а 57-летний гражданин России был задержан в качестве подозреваемого.
В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА
Двое гражданских водителей были ранены в результате атаки беспилотника на грузовик в Волчанске, а детский сад в Волчанских Хуторах был обстрелян с помощью КАБ в Харьковской области.