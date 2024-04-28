"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан

В польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан, ведь для польской стороны этот вопрос "этически неоднозначный". Об этом в эфире TVN24 вечером в субботу, 27 апреля, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос, обращалась ли украинская власть к властям Польши за помощью в "транспортировке" украинцев призывного возраста, которые находятся в Польше, пишет УНН.

Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину - ответил Сикорский.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в тот же день заявил о справедливом подходе к мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся как в стране, так и за рубежом. В посте на платформе Х глава украинской дипломатии отметил, что пребывание за рубежом не освобождает от обязательств перед государством.

"Мне пока не известны украинские инициативы с момента принятия этого закона. Ранее, в декабре, когда я был в Киеве в первые дни в должности, украинская сторона говорила несколько иное, двигаясь в том же направлении. А именно, что они (украинские власти) будут иметь для своих граждан справку о том, что кто-то имеет регламентированные отношения с военной службой. И просили, чтобы социальные выплаты на уровне ЕС не распространялись на людей, которые не имеют такой справки. Интересная идея", - сказал Сикорский.

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