Депортации не будет: в МВД Польши заявили, что украинским беженцам продлят защиту даже без паспорта

Польша готова продлить защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня, в частности для тех, кто не будет иметь действующих документов. Об этом пишет Gazeta со ссылкой на заявление главы МВД Польши Марчина Кервинского, передает УНН.

Детали

По его словам, Польша готова охранять права украинских беженцев и никому не передаст их частных данных, в том числе Украине.

Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Те, кто не будут иметь паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частных данных, в том числе Украине - заявил глава МВД Польши.

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Контекст

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что Варшава может помочь Украине вернуть в страну военнообязанных мужчин, из числа беженцев.

В частности, он заявил, что украинские граждане имеют обязательства перед государством. По его словам, этим гражданам Украины не продлят право на пребывание в Польше и не исключил возможность депортации.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приостановление предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом назвав неприемлемым то, чтобы они "сидели в ресторанах", в то время как "ребята в окопах очень устали"

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