Етнічні землі України: українські прапори з'явилися у курській області рф

До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори у курській області рф. Про це батальйон повідомив у Telegram та оприлюднив відповідне відео, інформує УНН.

Військові зазначають, що це - етнічні землі, що належать до української Слобожанщини, тож прапори України на цих територіях - цілком доречні.

Нині вони майорять над Горналью та Гуєво - як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє