Етнічні землі України: українські прапори з'явилися у курській області рф
Київ • УНН
Оператори батальйону "RUGBY TEAM" підняли українські прапори у курській області рф до Дня Державного Прапора. Стяги майорять над Горналем та Гуєво як знак незламності.
До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори у курській області рф. Про це батальйон повідомив у Telegram та оприлюднив відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Військові зазначають, що це - етнічні землі, що належать до української Слобожанщини, тож прапори України на цих територіях - цілком доречні.
Нині вони майорять над Горналью та Гуєво - як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє
Нагадаємо
Рух "Жовта стрічка" прикрасив українськими прапорами окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Акція відбулася 23 серпня, у День Державного Прапора України, охопивши Євпаторію, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівку, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Сімферополь та Нову Каховку.
