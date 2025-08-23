Етнічні землі України: українські прапори з'явилися у курській області рф

$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 30018 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 31064 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 30780 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 19637 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 43289 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31689 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 30268 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25534 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24959 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14058 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Популярнi новини
Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський23 серпня, 11:35 • 7724 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового23 серпня, 12:23 • 4850 перегляди
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії15:16 • 5616 перегляди
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 15:44 • 4552 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України16:26 • 6078 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 30020 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 24884 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 30780 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 27908 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 43289 перегляди
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 30268 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 19293 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 21064 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 23679 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31101 перегляди
Етнічні землі України: українські прапори з'явилися у курській області рф

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Оператори батальйону "RUGBY TEAM" підняли українські прапори у курській області рф до Дня Державного Прапора. Стяги майорять над Горналем та Гуєво як знак незламності.

Етнічні землі України: українські прапори з'явилися у курській області рф

До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори у курській області рф. Про це батальйон повідомив у Telegram та оприлюднив відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Військові зазначають, що це - етнічні землі, що належать до української Слобожанщини, тож прапори України на цих територіях - цілком доречні.

Нині вони майорять над Горналью та Гуєво - як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Рух "Жовта стрічка" прикрасив українськими прапорами окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Акція відбулася 23 серпня, у День Державного Прапора України, охопивши Євпаторію, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівку, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Сімферополь та Нову Каховку.

У Варшаві перед посольством рф влаштували акцію солідарності до Дня Державного Прапора України23.08.25, 22:04 • 1796 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Курська область
Україна