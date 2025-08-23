Этнические земли Украины: украинские флаги появились в Курской области РФ
Киев • УНН
Операторы батальона "RUGBY TEAM" подняли украинские флаги в Курской области РФ ко Дню Государственного Флага. Флаги развеваются над Горналем и Гуево как знак несокрушимости.
Ко Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр подняли сине-желтые флаги в Курской области РФ. Об этом батальон сообщил в Telegram и обнародовал соответствующее видео, информирует УНН.
Детали
Военные отмечают, что это - этнические земли, относящиеся к украинской Слобожанщине, поэтому флаги Украины на этих территориях - вполне уместны.
Ныне они развеваются над Горналем и Гуево - как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое
Напомним
Движение "Желтая лента" украсило украинскими флагами оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Акция состоялась 23 августа, в День Государственного Флага Украины, охватив Евпаторию, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановку, Геническ, Бердянск, Мариуполь, Симферополь и Новую Каховку.
