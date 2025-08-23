Этнические земли Украины: украинские флаги появились в Курской области РФ

$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 30482 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 31666 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 31235 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 19899 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 43630 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31747 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 30412 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25548 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24967 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14062 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский23 августа, 11:35 • 8206 просмотра
В Харькове сообщили о подозрении мужчинам, совершившим нападение на мать украинского военного23 августа, 12:23 • 5326 просмотра
Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии23 августа, 15:16 • 6100 просмотра
В ОП заявили, что наработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам15:44 • 5064 просмотра
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины16:26 • 6598 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 30483 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 25105 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 31236 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 28065 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 43630 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Башар Асад
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Германия
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 30413 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 19384 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 21147 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 23761 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31177 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
Доллар США
КАБ-250
Сокол 9

Этнические земли Украины: украинские флаги появились в Курской области РФ

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Операторы батальона "RUGBY TEAM" подняли украинские флаги в Курской области РФ ко Дню Государственного Флага. Флаги развеваются над Горналем и Гуево как знак несокрушимости.

Этнические земли Украины: украинские флаги появились в Курской области РФ

Ко Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр подняли сине-желтые флаги в Курской области РФ. Об этом батальон сообщил в Telegram и обнародовал соответствующее видео, информирует УНН.

Детали

Военные отмечают, что это - этнические земли, относящиеся к украинской Слобожанщине, поэтому флаги Украины на этих территориях - вполне уместны.

Ныне они развеваются над Горналем и Гуево - как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

Движение "Желтая лента" украсило украинскими флагами оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Акция состоялась 23 августа, в День Государственного Флага Украины, охватив Евпаторию, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановку, Геническ, Бердянск, Мариуполь, Симферополь и Новую Каховку.

В Варшаве перед посольством рф устроили акцию солидарности ко Дню Государственного Флага Украины23.08.25, 22:04 • 1944 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Курская область
Украина