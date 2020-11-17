"Енергоатом" створив дефіцит атомної електроенергії до зими: названо причини

Про те, що "Енергоатом" у цьому році провалив роботу - стало зрозуміло після публікації фінансової звітності за 9 місяців 2020 року. Після прибутку минулого року держкомпанія скотилася у збиток - 5,3 млрд грн. За даними УНН, у тому числі - через збільшення адміністративних розтрат.

Спочатку керівництво "Енергоатому" заявляло, що виною всьому нібито обмеження атомної генерації та відсутність можливості продавати атомну е/е на конкурентних ринках (за прямими договорами, на ринку на добу вперед і т.д).

Відзначимо, що "Енергоатом", як (на сьогоднішній день) найдешевша генерація атомної електроенергії - продає близько 60% своєї електроенергії населенню через "Гарантованого покупця" за спецціною - 1 коп/кВт*год при собівартості близько 65 коп/кВт*год. Таку торгову політику обрав сам "Енергоатом", запевняючи, що компенсуватиме збитки буде продажем е/е на вільних ринках за подвійною ціною. Однак так не сталося.

До літа Міненерго і Кабмін пішли на поступки "Енергоатому" і дозволили продавати решту 40% своєї електроенергії так, як він забажає сам. Але з тих пір всі або майже всі аукціони "Енергоатому" супроводжувалися скандалами. Виявилося, що замість подвійної ціни "Енергоатом" продає нижче собівартості і на вільних ринках, як правило, великому бізнесу, включаючи групу Ігоря Коломойського. Існує припущення, що так відбувається у відповідь на мотивацію зі сторони бізнесу, але підтвердження цих даних від у правоохоронців поки немає.

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Таким чином, немає підстав вважати, що сьогоднішній дефіцит атомної електроенергії якось пов'язаний з обмеженнями "Енергоатому" у торговельній політиці, яку він обрав сам. Аналогічно немає аргументів і на користь версії про те, що генерація АЕС обмежена. За даними диспетчера Укренерго, Міненерго, та й самого "Енергоатома" - АЕС на сьогоднішній день працюють на повну потужність, без обмежень. Але з поправкою, що у роботі тільки 10 із 15 енергоблоків АЕС України. З'ясувалося, що "Енергоатом" просто не встиг вивести їх із ремонтів до зими через зриви тендерів і неякісні роботи з ядерними блоками.

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Як би Міненерго не намагається прискорити ремонти "Енергоатому" своїми дорученнями, все, що зміг надолужити "Енергоатом" під тиском регулятора - 3 млрд кВтг замість запропонованих йому на зиму додаткових 4,2 млрд кВтг. Вакантними для "Енергоатому" все ще залишаються 1,2 млрд кВтг.

"Так, дійсно, сьогодні "Енергоатом" працює на повну потужність. Працюють всі ті блоки, які не перебувають у ремонті. Єдине, на жаль, два блоки ще не працюють на Запорізькій АЕС. З тієї причини, що державна Інспекція по атомному регулюванню не дає можливості для запуску цих блоків - з технічних якихось причин", - говорить народний депутат із профільного комітету ВР Сергій Нагорняк.

Він вважає, що Інспекція просто "чіпляється" до "Енергоатому" і за своїми переконаннями не хоче запускати блоки. Галузеві ж експерти закликають не гратися із атомною енергетикою. Якщо у Інспекції ядерного регулювання є питання до атомним блоків АЕС - їх потрібно виконувати. Прецеденти Фукусіми і Чорнобиля відомі всьому світу, нагадують фахівці.

"На Запорізькій АЕС "Енергоатом" не провів закупівлі запасних запчастин для резервних дизельних генераторів. На нещодавній нараді регулятор - Держінспекція ядерного регулювання - звернула на це увагу. Зрив ремонту був пов'язаний з тим, що вони розірвали контракти з компанією, яка виграла тендер у 2019 році, а нові контракти не уклали.

Резервні дизельні генератори дуже важливі для безпеки АЕС. У разі втрати електропостачання енергоблоку, вони повинні підключатися і щоб уникнути важкої аварії з розправленням активної зони для охолодження реактора і безпечної його зупинки. Така вимога з'явилося після аварії на Фукусімі - саме втрата резервних дизельних генераторів призвела до водневого вибуху з виходом великої кількості радіоактивностей. Тому ці резервні дизельні генератори дуже важливі для забезпечення безпеки і відповідно запасні частини для них - не можуть бути контрафактними. Вони повинні приймання відповідне проходити. Тому там йде боротьба між різними компаніями. І у зв'язку з цим були зірвані ремонти", - розповіла експерт із питань енергетики Ольга Кошарна.

Нагадаємо, НАЗК виявило в "Енергоатомі" ряд порушень антикорупційного законодавства. Але "Енергоатом" все заперечує.