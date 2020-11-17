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"Энергоатом" создал дефицит атомной электроэнергии к зиме: названы причины

"Энергоатом" создал дефицит атомной электроэнергии к зиме: названы причины

Киев  •  УНН

 • 15104 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дефицит атомной электроэнергии в Украине может привести к удорожанию электроэнергии. В первую очередь может пострадать промышленность, цены для которой, в отличие от населения, не защищены государством. Что стало причиной - узнавал УНН.

О том, что "Энергоатом" в этом году провалил работу - стало понятно после публикации финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года. После прибыли прошлого года госкомпания скатилась в убыток - 5,3 млрд грн. По данным УНН, в том числе - из-за увеличения административных растрат.

По началу руководство "Энергоатома" заявляло, что виной всему якобы ограничения атомной генерации и отсутствие возможности продавать атомную э/э на конкурентных рынках (за прямыми договорами, на рынке на сутки вперед и т.д).

Отметим, что "Энергоатом", как самая (на сегодняшний день) дешевая генерация атомной электроэнергии - продает порядка 60% своей электроэнергии населению через "Гарантированного покупателя" по спеццене - 1 коп/кВт*ч при себестоимости порядка 65 коп/кВт*ч. Такую торговую политику выбрал сам "Энергоатом", уверяя, что компенсировать ущерб будет продажей э/э на свободных рынках по двойной цене. Однако так не случилось.

К лету Минэнерго и Кабмин пошли на уступки "Энергоатому" и разрешили продавать оставшиеся 40% своей электроэнергии так, как он пожелает сам. Но с тех пор все или почти все аукционы "Энергоатома" сопровождались скандалами. Оказалось, что вместо двойной цены "Энергоатом" продает ниже себестоимости и свободных рынках, как правило, крупному бизнесу, включая группу Игоря Коломойского. Существует мнение, что так происходит в ответ на мотивацию со стороны бизнеса, но подтверждения этих данных от правоохранителей пока нет.

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Таким образом, нет оснований считать, что сегодняшний дефицит атомной электроэнергии как-то связан с ограничениями "Энергоатома" в торговой политике, которую он выбрал сам. Аналогично нет аргументов и в пользу версии о том, что генерация АЭС ограничена. По данным диспетчера Укрэнерго, Минэнерго, да и самого "Энергоатома" - АЭС на сегодняшний день работают на полную мощность, без ограничений. Но с поправкой, что в работе только 10 из 15 энергоблоков АЭС Украины. Выяснилось, что "Энергоатом" просто не успел вывести их из ремонтов к зиме из-за срывов тендеров и некачественными работами с ядерными блоками.

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Как бы Минэнерго не пыталось ускорить ремонты "Энергоатома" своими поручениями - все, что смог наверстать "Энергоатом" под давлением регулятора - 3 млрд кВтч вместо предложенных ему на зиму дополнительных 4,2 млрд кВтч. Вакантными для "Энергоатома" все еще остаются 1,2 млрд кВтч.

"Да, действительно, сегодня "Энергоатом" работает на полную мощность. Работают все те блоки, которые не находятся в ремонте. Единственное, к сожалению, два блока еще не работает на Запорожской АЭС, по той причине, что государственная Инспекция по атомному регулированию не дает возможности для запуска этих блоков, по техническим каким-то причинам", - говорит народный депутат из профильного комитета ВР Сергей Нагорняк.

Он полагает, что Инспекция просто "придирается" к "Энергоатому" и по своим убеждениям не хочет запускать блоки. Отраслевые же эксперты призывают не играться с атомной энергетикой. Если у Инспекции ядерного регулирования есть вопросы к атомным блокам АЭС - их нужно выполнять. Прецеденты Фукусимы и Чернобыля известны всему миру, напоминают специалисты.

"На Запорожской АЭС "Энергоатом" не провел закупки запасных запчастей для резервных дизельных генераторов. На недавнем совещании регулятор - Госинспекция ядерного регулирования - обратила на это внимание. Срыв ремонта был связан с тем, что они разорвали контракты с компанией, которая выиграла тендер в 2019 году, а новые контракты не заключили.

Резервные дизельные генераторы очень важны для безопасности АЭС. В случае потери электроснабжения энергоблока они должны подключаться и во избежание тяжелой аварии с расправлением активной зоны для охлаждения реактора и безопасной его остановки. Такое требование появилось после аварии на Фукусиме - именно потеря резервных дизельных генераторов привела к водородному взрыву с выходом большого количества радиоактивностей. Поэтому эти резервные дизельные генераторы очень важны для обеспечения безопасности и соответственно запасные части для них - не могут быть контрафактными. Они должны приемку соответствующую проходить. Поэтому там идет борьба между различными компаниями. И в связи с этим были сорваны ремонты", - рассказала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.

Напомним, НАПК выявило в "Энергоатоме" ряд нарушений антикоррупционного законодательства. Но "Энергоатом" все отрицает.

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