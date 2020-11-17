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"Энергоатом" завалил работу и спровоцировал подорожание электроэнергии - Минэнерго

"Энергоатом" завалил работу и спровоцировал подорожание электроэнергии - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 22144 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Минэнерго проинформировал, что происходит в государственной компании “Энергоатом” и к каким последствиям это может привести, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“В медиаполе очередной раз появилась попытка обвинить Министерство энергетики в проблемах ценообразования на рынке электрической энергии и работы НАЭК „Энергоатом“. В частности, в ситуативном росте цены на одном из сегментов — рынка „на сутки вперед“, а также — в убытках госпредприятия и уменьшении производства электроэнергии атомными электростанциями. При этом, традиционно ссылаются на утвержденный Министерством еще весной этого года прогнозный баланс электрической энергии. Минэнерго считает необходимым окончательно прояснить ситуацию по этим вопросам”, — отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, которые подтверждаются и данными “Энергоатома”, никакого ограничения работы АЭС в настоящее время не существует. Зато причиной сегодняшнего дефицита атомной электроэнергии и как следствие ее подорожание для промышленности являются: несвоевременное и некачественное проведение ремонтов энергоблоков АЭС, которыми занимался “Энергоатом”. К зиме последний должен завершить ремонты и вывести энергоблоки на мощность, однако этого не произошло.

“„Энергоатомом“ сорвана ремонтная кампания, утвержденная Минэнерго еще в 2019 году. Как следствие, 2, 4 и 5 энергоблоки Запорожской АЭС не смогли вовремя выйти из ремонтов. Предвидя такую ситуацию, Минэнерго регулярно обращало внимание руководства предприятия на недопустимости затягивания ремонтов и требовало придерживаться установленных в графике сроков. Однако, непрозрачность тендерных процедур спровоцировала значительное количество обжалований проведенных закупок и отмены торгов по решению суда или Антимонопольного Комитета Украины”, — рассказали в Минэнерго.

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В министерстве отметили, что проведение ремонтов и выбор поставщиков — исключительная компетенция “Энергоатома”.

“А для проверки законности проведенных предприятием тендерных процедур существуют контролирующие органы, в том числе — в сфере государственной безопасности. Поэтому, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на менеджменте компании, который не смог организовать своевременную закупку необходимого для ремонта оборудования (резервных дизельных электростанций, которые являются критически важной составляющей безопасности функционирования атомных энергоблоков). Как следствие, из-за затянутости ремонтной кампании и необходимости устранения замечаний Госатомрегулирования по качеству их выполнения, три энергоблока ЗАЭС совокупной мощностью 3000 МВт не были своевременно подключены к сети (по состоянию на сегодня один из блоков с опозданием вернули в эксплуатацию, ремонт на двух других все еще продолжается)”, — информирует Минэнерго.

Там добавили, что Госатомрегулирования — это независимый орган, на который не влияет ни одна государственная организация, в том числе и Министерство энергетики. В то же время Госатомрегулирования несет исключительную ответственность за безопасность работы атомных энергоблоков и выполнения замечаний этого органа — это необходимое условие безопасного функционирования АЭС. Без этого запуск атомных энергоблоков в работу — невозможен.

“Особенно цинично выглядят обвинения в сторону Минэнерго по искусственному ограничению производства электроэнергии АЭС на фоне тех масштабных мероприятий, которые принимались и принимаются и.о. Министра Ольгой Буславец для стабилизации финансового состояния стратегического государственного предприятия”, — подчеркивают в Минэнерго.

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Там напоминают, что Минэнерго и Кабмин в этом году дали беспрецедентную возможность “Энергоатома” продавать около 40% своей электроэнергии на аукционах по рыночным ценам. По предложению “Энергоатома”, также было изменено модель ПСО, которая позволила уменьшить объемы небалансов, улучшить состояние расчетов и вообще — ситуацию на рынке электрической энергии.

Если бы не своевременная реакция Минэнерго, “Энергоатом” создал бы дефицит атомной электроэнергии зимой на уровне 4,2 млрд кВтч. В то же время после соответствующего поручения он нашел ресурсы наверстать 3 млрд кВтч. Остальные 1,2 млрд кВтч — до сих пор “вакантные”, рассказали в министерстве.

“Только после вмешательства и.о. Министра и соответствующего поручения ремонтной комиссии при Минэнерго „Энергоатомом“ был доработан предварительно представлены графики ремонтной кампании в 2021 году, что позволило предприятию увеличить свои плановые показатели производства электроэнергии почти 3 млрд кВтч. При этом в энергосистеме имеется резерв для дальнейшего увеличения объемов производства АЭС еще на 1,2 млрд кВтч, который предприятие пока не может использовать из-за неоптимального планирование графиков ремонтов”, — отмечают в министерстве.

И неэффективная ремонтная кампания АЭС не единственный пробел в работе “Энергоатома” за последние полгода. Одна из главных проблем — сбыт “Энергоатомом” электроэнергии по цене ниже себестоимости.

“Кроме качества планирования и выполнения ремонтной кампании также имеют место недостатки в стратегии продаж электрической энергии. Так, за август-октябрь при объеме отпуска электрической энергии 16.6 млрд кВтч на аукционах “Энергоатом” продал лишь около 3,3 млрд кВтч, или менее 20%. При этом, по средневзвешенной цене 1,12 грн/кВтч. В то же время, 2,7 млрд кВтч, или более 16% от отпуска были проданы на балансирующем рынке только за 0,88 грн/кВтч, что значительно ниже, чем цена на рынке “на сутки вперед”, — рассказали в Минэнерго.

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Там также отметили, что прогнозный баланс не может быть “алиби” для провалов “Энергоатома”.

“Очередные попытки обвинить Министерство в том, что утвержденный в апреле этого года прогнозный баланс “отключил” указанные энергоблоки АЭС и привел к росту цены на рынке лишь свидетельствуют о непонимании роли и места этого документа в новой модели рынка электрической энергии. Прогнозный баланс не указывает, какой генерации сколько производить электрической энергии в том или ином месяце, а является основой для решения других задач, связанных с обеспечением физической и топливной сбалансированности функционирования объединенной энергосистемы Украины. В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности производители определяют объемы производства и цену продажи на основе рынка, которая формируется на основании баланса спроса и предложения с учетом требований по обеспечению операционной безопасности функционирования ОЭС Украины, а не руководствуясь помесячными планами, которые определены прогнозный баланс.

В частности, в мае производство на АЭС на 11% превысило определены прогнозным балансом показатели. В июле “атомка” произвела больше на 6% запланированного, в августе — на 11%, в сентябре и октябре — на 10 и 14% соответственно. В то же время тепловая генерация уменьшила производство на 10% в июле, на 17% — в августе на 5% и 14% — в сентябре и октябре соответственно относительно прогнозных показателей.

Таким образом, при наличии технической возможности ОЭС Украины (с учетом требований операционной безопасности и балансовой надежности) принять дополнительную базовую мощность — нагрузка атомных энергоблоков НАЭК “Энергоатом”, как наиболее конкурентного на рынке производителя электрической энергии, растет безотносительно утвержденным в прогнозном балансе показателей. При этом, как было уже отмечено, Минэнерго создает для этого все предпосылки.

Поэтому, попытки отдельных политических деятелей и медиа обвинить Министерство энергетики в провалах руководства НАЭК “Энергоатом” выглядят по меньшей мере непрофессиональными, а как максимум — является спланированной информационной диверсией“, — резюмировали в Минэнерго.

Напомним, в этом году “Энергоатом” потерпел уже 5,3 млрд грн убытков против прибыли прошлого года. С апреля госкомпанией руководит Петр Котин, который заблокировал антикоррупционную проверку НАПК на госпредприятии.

По предварительным данным НАПК выявило в “Энергоатоме” следующие нарушения антикоррупционного законодательства:

— работники, которые совершившили связанные с коррупцией правонарушения, не привлечены к дисциплинарной ответственности;
— не проверены факты непредставления деклараций должностными лицами “Энергоатома”;
— не созданы каналы для сообщения о коррупционных правонарушениях;
в “Атомэнергомаш” не было проведено служебное расследование по представлению Энергодарской местной прокуратуры.

В свою очередь “Энергоатом” данные НАПК отрицает.

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