В "Енергоатомі" заперечили результати перевірки НАЗК

"У разі виявлення порушень вимог Закону за результатами перевірки Національне агентство: вносить припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності; затверджує обґрунтований висновок щодо наявності ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень для направлення його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції; звертається до суду з підстав, передбачених Законом. Водночас, ДП "НАЕК "Енергоатом" не отримувало будь-яких із зазначених вище документів", - повідомили в "Енергоатомі".

У НАЗК тим часом заявляють, що під час перевірки "Енергоатома" було виявлено низку порушень антикорупційного законодавства, зокрема:

- працівники, які вчинили пов’язане з корупцією правопорушення, не притягнуті до дисциплінарної відповідальності;

- не перевірені факти неподання декларацій посадовцями "Енергоатома";

- не створені канали для повідомлення про корупційні правопорушення;

- в "Атоменергомаші" не було проведене службове розслідування за поданням Енергодарської місцевої прокуратури.

Там також пояснюють, що через рішення Конституційного суду України, вони вимушені були припинити перевірку, а відтак не можуть відреагувати належним чином на виявлені порушення.

Нагадаємо, збиток "Енергоатома" за 9 місяців 2020 року склав 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року. У держпідприємстві уточнюють, що відповідальність за такий стан нинішній керівник Петро Котін несе лише з квітня поточного року, моменту свого призначення.

УНН також повідомляв, що під час карантину керівництво "Енергоатома" преміювало один одного.