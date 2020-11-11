В "Енергоатомі" заперечили результати перевірки НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В "Енергоатомі" повідомили, що НАЗК не могло встановити наявність порушень на держпідприємстві, оскільки перевірка була припинена, а документи за її результатами не складались, передає УНН.
"У разі виявлення порушень вимог Закону за результатами перевірки Національне агентство: вносить припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності; затверджує обґрунтований висновок щодо наявності ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень для направлення його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції; звертається до суду з підстав, передбачених Законом. Водночас, ДП "НАЕК "Енергоатом" не отримувало будь-яких із зазначених вище документів", - повідомили в "Енергоатомі".
У НАЗК тим часом заявляють, що під час перевірки "Енергоатома" було виявлено низку порушень антикорупційного законодавства, зокрема:
- працівники, які вчинили пов’язане з корупцією правопорушення, не притягнуті до дисциплінарної відповідальності;
- не перевірені факти неподання декларацій посадовцями "Енергоатома";
- не створені канали для повідомлення про корупційні правопорушення;
- в "Атоменергомаші" не було проведене службове розслідування за поданням Енергодарської місцевої прокуратури.
Там також пояснюють, що через рішення Конституційного суду України, вони вимушені були припинити перевірку, а відтак не можуть відреагувати належним чином на виявлені порушення.
Нагадаємо, збиток "Енергоатома" за 9 місяців 2020 року склав 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року. У держпідприємстві уточнюють, що відповідальність за такий стан нинішній керівник Петро Котін несе лише з квітня поточного року, моменту свого призначення.
УНН також повідомляв, що під час карантину керівництво "Енергоатома" преміювало один одного.