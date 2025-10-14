Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
Київ • УНН
Британська акторка Емма Вотсон була помічена в Пізі з невідомим супутником. Раніше вона спростувала чутки про заручини та відреагувала на критику Джоан Роулінг щодо трансгендерних прав.
Британська акторка Емма Вотсон насолоджується відпочинком в італійській Пізі з невідомим супутником після того, як спростувала чутки про заручини з Кіраном Брауном і відреагувала на різкі слова Джоан Роулінг щодо теми трансгендерних прав. Про це йдеться у матеріалі Daily Mail, пише УНН.
Деталі
35-річну зірку "Гаррі Поттера" сфотографували під час прогулянки біля Пізанської вежі в Італії у товаристві молодого чоловіка. Її бойфренда, аспіранта Кірана Брауна, із яким Емма познайомилася в Оксфорді, поруч не було.
Це сталося лише через кілька днів після того, як акторка заперечила інформацію про заручини, що з’явилася через фото з перстнем на її пальці.
В інтерв’ю подкасту The Jay Shetty Podcast Вотсон пояснила, що не планує шлюбу найближчим часом і вважає тиск на жінок щодо одруження "формою насильства". Вона розповіла, що обручку отримала як символ підтримки від близьких людей – кожен із друзів подарував по пелюстці до персня.
Акторка також наголосила, що її підтримка прав трансгендерних людей не означає ворожості до письменниці Дж. К. Роулінг. Вона підкреслила, що "цінує" авторку, з якою має "особистий досвід".
Однак Роулінг жорстко відповіла, звинувативши Вотсон у "невігластві" та "підлабузництві" перед активістами, які, за її словами, "закликають до насильства". Письменниця заявила, що не пробачить колишніх акторів "Гаррі Поттера" за публічну підтримку гендерної ідентичності, яка, на її думку, "підриває права жінок".
Попри суперечку, Емма Вотсон виглядає спокійною та зосередженою на особистому житті, яке, за її словами, "нарешті стало таким, як вона хотіла".
