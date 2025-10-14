Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 3324 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 4920 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11791 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8312 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13438 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10301 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9642 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12162 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14581 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Популярнi новини
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3324 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11792 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13438 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55088 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55197 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2384 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3050 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26912 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31616 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33006 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин

Київ • УНН

 • 2388 перегляди

Британська акторка Емма Вотсон була помічена в Пізі з невідомим супутником. Раніше вона спростувала чутки про заручини та відреагувала на критику Джоан Роулінг щодо трансгендерних прав.

Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин

Британська акторка Емма Вотсон насолоджується відпочинком в італійській Пізі з невідомим супутником після того, як спростувала чутки про заручини з Кіраном Брауном і відреагувала на різкі слова Джоан Роулінг щодо теми трансгендерних прав. Про це йдеться у матеріалі Daily Mail, пише УНН.

Деталі

35-річну зірку "Гаррі Поттера" сфотографували під час прогулянки біля Пізанської вежі в Італії у товаристві молодого чоловіка. Її бойфренда, аспіранта Кірана Брауна, із яким Емма познайомилася в Оксфорді, поруч не було.

Це сталося лише через кілька днів після того, як акторка заперечила інформацію про заручини, що з’явилася через фото з перстнем на її пальці.

В інтерв’ю подкасту The Jay Shetty Podcast Вотсон пояснила, що не планує шлюбу найближчим часом і вважає тиск на жінок щодо одруження "формою насильства". Вона розповіла, що обручку отримала як символ підтримки від близьких людей – кожен із друзів подарував по пелюстці до персня.

Вотсон разом із Кіраном Брауном
Вотсон разом із Кіраном Брауном

Акторка також наголосила, що її підтримка прав трансгендерних людей не означає ворожості до письменниці Дж. К. Роулінг. Вона підкреслила, що "цінує" авторку, з якою має "особистий досвід".

Однак Роулінг жорстко відповіла, звинувативши Вотсон у "невігластві" та "підлабузництві" перед активістами, які, за її словами, "закликають до насильства". Письменниця заявила, що не пробачить колишніх акторів "Гаррі Поттера" за публічну підтримку гендерної ідентичності, яка, на її думку, "підриває права жінок".

Попри суперечку, Емма Вотсон виглядає спокійною та зосередженою на особистому житті, яке, за її словами, "нарешті стало таким, як вона хотіла".

Письменниця Роулінг назвала Вотсон "неосвіченою" через суперечку про права трансгендерів – ВВС30.09.25, 15:07 • 5426 переглядiв

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
Шлюб
Італія