Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки

Британская актриса Эмма Уотсон наслаждается отдыхом в итальянской Пизе с неизвестным спутником после того, как опровергла слухи о помолвке с Кираном Брауном и отреагировала на резкие слова Джоан Роулинг относительно темы трансгендерных прав. Об этом говорится в материале Daily Mail, пишет УНН.

Подробности

35-летнюю звезду "Гарри Поттера" сфотографировали во время прогулки возле Пизанской башни в Италии в обществе молодого человека. Ее бойфренда, аспиранта Кирана Брауна, с которым Эмма познакомилась в Оксфорде, рядом не было.

Это произошло всего через несколько дней после того, как актриса опровергла информацию о помолвке, появившуюся из-за фото с кольцом на ее пальце.

В интервью подкасту The Jay Shetty Podcast Уотсон объяснила, что не планирует брака в ближайшее время и считает давление на женщин относительно замужества "формой насилия". Она рассказала, что обручальное кольцо получила как символ поддержки от близких людей – каждый из друзей подарил по лепестку к кольцу.

Уотсон вместе с Кираном Брауном

Актриса также подчеркнула, что ее поддержка прав трансгендерных людей не означает враждебности к писательнице Дж. К. Роулинг. Она подчеркнула, что "ценит" автора, с которой имеет "личный опыт".

Однако Роулинг жестко ответила, обвинив Уотсон в "невежестве" и "подхалимстве" перед активистами, которые, по ее словам, "призывают к насилию". Писательница заявила, что не простит бывших актеров "Гарри Поттера" за публичную поддержку гендерной идентичности, которая, по ее мнению, "подрывает права женщин".

Несмотря на спор, Эмма Уотсон выглядит спокойной и сосредоточенной на личной жизни, которая, по ее словам, "наконец стала такой, как она хотела".

