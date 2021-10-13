Елайнери на зуби: особливості та відмінності від брекетів

Вони можуть бути:

• дитячими і дорослими,

• нічними і для цілодобового носіння,

• індивідуальними або термопластичними.

Чому саме зубні елайнери?

Прозорі елайнери можна вважати адекватною, більш комфортною і естетичною альтернативою традиційним брекет-системам, особливо тоді, коли потрібно виправити не дуже помітні проблеми з прикусом. Для складних випадків капи не підходять, але в будь-якому випадку потрібно радитися з лікарем.

Крім того, часто капи виявляються доступнішими з фінансової точки зору, ніж деякі брекети. Наприклад, сапфірові.

Однак варто сказати, що підсумкова ціна елайнера в Люмідент і в інших профільних клініках, які ставлять елайнери в Києві, складається з комплексу факторів - кількості і типу кап, необхідності лікування карієсу і хвороб ясен перед носінням елайнера, низки діагностичних процедур і комп'ютерного обстеження і так далі.

Відмінності від брекет-систем

Ціна елайнерів - це тільки один з факторів на користь кап для вирівнювання прикусу. Стоматологи впевнені, що в деяких випадках капи для вирівнювання зубів є єдиним розумним рішенням.

Наприклад, коли потрібно вирівнювати зуби, до яких складно підібратися, і на які не можна поставити брекет-систему. Капу можна зняти, якщо потрібно терміново полікувати зуб.

Через конструктивні особливості капи не викликають такого дискомфорту під час носіння, як брекети. Силіконові або пластикові елайнери повторюють форму зубного ряду, і до них швидше звикаєш, ніж до металу в роті.

У плані естетики елайнери теж привабливіші, тому що вони непомітніші. Так, є і прозорі сапфірові брекети, але вони коштують набагато дорожче.

Особливості та переваги елайнерів

Як вже говорилося вище, зубні елайнери не викликають такого дискомфорту, як дротяні конструкції. До того ж, їх можна знімати і одягати за бажанням - головне, дотримуватись рекомендацій лікаря, і не робити це занадто часто. Інакше, ефективність терапії буде знижуватися.

Догляд за ротовою порожниною і самими капами простіший, ніж у випадку з брекет-системами. Людина може знімати їх кожен раз, коли чистить зуби, тому шанс розвитку карієсу під капами мінімальний. До того ж, вони не дряпають м'які тканини і емаль.

Добре зроблені капи практично непомітні. Це важливо для тих, кому не підходять звичайні брекети.