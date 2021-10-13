Элайнеры на зубы: особенности и отличия от брекетов

Они могут быть:

• детскими и взрослыми,

• ночными и для круглосуточного ношения,

• индивидуальными или термопластическими.

Почему именно зубные элайнеры?

Прозрачные элайнеры можно считать адекватной, более комфортной и эстетической альтернативой традиционным брекет-системам, особенно тогда, когда нужно исправить не слишком заметные проблемы с прикусом. Для сложных случаев капы не подходят, но в любом случае нужно советоваться с врачом.

Кроме того, часто капы оказываются доступнее с финансовой точки зрения, чем некоторые брекеты. Например, сапфировые.

Однако стоит сказать, что итоговая цена элайнера в Люмидент и в других профильных клиниках, которые ставят элайнеры в Киеве, складывается из комплекса факторов – количества и типа кап, необходимости лечения кариеса и болезней десен перед ношением элайнера, ряда диагностических процедур и компьютерного обследования и так далее.

Отличия от брекет-систем

Цена элайнеров – это только один из факторов в пользу кап для выравнивания прикуса. Стоматологи уверены, что в некоторых случаях капы для выравнивания зубов являются единственным разумным решением.

Например, когда нужно выравнивать зубы, к которым сложно подобраться, и на которые нельзя поставить брекет-систему. Капу можно снять, если нужно срочно полечить зуб.

Из-за конструктивных особенностей капы не вызывают такого дискомфорта во время ношения, как брекеты. Силиконовые или пластиковые элайнеры повторяют форму зубного ряда, и к ним быстрее привыкаешь, чем к металлу во рту.

В плане эстетики элайнеры тоже привлекательнее, так как они незаметнее. Да, есть и прозрачные сапфировые брекеты, но они стоят гораздо дороже.

Особенности и преимущества элайнеров

Как уже говорилось выше, зубные элайнеры не вызывают такого дискомфорта, как проволочные конструкции. К тому же, их можно снимать и одевать по желанию – главное, следовать рекомендациям врача, и не делать это слишком часто. Иначе, эффективность терапии будет снижаться.

Уход за ротовой полостью и самими капами проще, чем в случае с брекет-системами. Человек может снимать их каждый раз, когда чистит зубы, поэтому шанс развития кариеса под капами минимален. К тому же, они не царапают мягкие ткани и эмаль.

Хорошо сделанные капы практически незаметны. Это важно для тех, кому не подходят обычные брекеты.