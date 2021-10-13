Элайнеры на зубы: особенности и отличия от брекетов
Киев • УНН
Элайнеры – специальные пластиковые или силиконовые зубные капы, которые используют для лечение неправильного прикуса.
Они могут быть:
• детскими и взрослыми,
• ночными и для круглосуточного ношения,
• индивидуальными или термопластическими.
Почему именно зубные элайнеры?
Прозрачные элайнеры можно считать адекватной, более комфортной и эстетической альтернативой традиционным брекет-системам, особенно тогда, когда нужно исправить не слишком заметные проблемы с прикусом. Для сложных случаев капы не подходят, но в любом случае нужно советоваться с врачом.
Кроме того, часто капы оказываются доступнее с финансовой точки зрения, чем некоторые брекеты. Например, сапфировые.
Однако стоит сказать, что итоговая цена элайнера в Люмидент и в других профильных клиниках, которые ставят элайнеры в Киеве, складывается из комплекса факторов – количества и типа кап, необходимости лечения кариеса и болезней десен перед ношением элайнера, ряда диагностических процедур и компьютерного обследования и так далее.
Отличия от брекет-систем
Цена элайнеров – это только один из факторов в пользу кап для выравнивания прикуса. Стоматологи уверены, что в некоторых случаях капы для выравнивания зубов являются единственным разумным решением.
Например, когда нужно выравнивать зубы, к которым сложно подобраться, и на которые нельзя поставить брекет-систему. Капу можно снять, если нужно срочно полечить зуб.
Из-за конструктивных особенностей капы не вызывают такого дискомфорта во время ношения, как брекеты. Силиконовые или пластиковые элайнеры повторяют форму зубного ряда, и к ним быстрее привыкаешь, чем к металлу во рту.
В плане эстетики элайнеры тоже привлекательнее, так как они незаметнее. Да, есть и прозрачные сапфировые брекеты, но они стоят гораздо дороже.
Особенности и преимущества элайнеров
Как уже говорилось выше, зубные элайнеры не вызывают такого дискомфорта, как проволочные конструкции. К тому же, их можно снимать и одевать по желанию – главное, следовать рекомендациям врача, и не делать это слишком часто. Иначе, эффективность терапии будет снижаться.
Уход за ротовой полостью и самими капами проще, чем в случае с брекет-системами. Человек может снимать их каждый раз, когда чистит зубы, поэтому шанс развития кариеса под капами минимален. К тому же, они не царапают мягкие ткани и эмаль.
Хорошо сделанные капы практически незаметны. Это важно для тех, кому не подходят обычные брекеты.