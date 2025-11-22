Експрезидента Бразилії Болсонару помістили під превентивний арешт перед 27-річним ув'язненням

Верховний суд Бразилії дав добро на превентивний арешт колишнього президента країни Жаїра Болсонару у суботу, за кілька днів до початку його 27-річного ув'язнення за організацію спроби державного перевороту, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Він був доставлений з-під домашнього арешту до штаб-квартири федеральної поліції в столиці Бразилії.

Суддя Верховного суду Бразилії Алешандре де Мораєс, який курирував справу, заявив у своїй постанові, що арешт "має бути з повною повагою до гідності колишнього президента Жаїра Месіаса Болсонару, без використання наручників і без будь-якого розголосу в ЗМІ".

Помічник Болсонару Андріелі Сіріно підтвердив агентству Associated Press, що арешт стався близько 6-ї ранку за місцевим часом у суботу, всього через кілька годин після того, як де Мораєс ухвалив несподіване рішення.

70-річного колишнього президента країни доставили з його будинку у закритому житловому комплексі у престижному районі Жардім Ботаніко до федерального управління поліції, повідомив Сіріно.

Де Мораєс згадав у своїй постанові відео, опубліковане цього тижня сенатором Флавіу Болсонару, одним із синів колишнього президента, у якому він закликає прихильників вийти на вулиці на захист свого батька.

"Відео, зняте Флавіу Болсонару, провокує неповагу до конституції, судового рішення та (демократичних) інституцій, показуючи, що злочинна організація не знає кордонів у своїх спробах посіяти хаос і конфлікт у цій країні, демонструючи повну неповагу до демократії", - написав суддя Верховного суду.

"Бразильська демократія досягла достатньої зрілості, щоб припиняти і переслідувати в судовому порядку жалюгідні незаконні ініціативи щодо захисту злочинної організації, відповідальної за спробу державного перевороту в Бразилії", - додав він.

Очікується, що деякі прихильники Болсонару, які стверджують, що він зазнає політичних переслідувань, проведуть мітинг біля будівлі федеральної поліції протягом усіх вихідних.

Суботній превентивний арешт не означає, що Болсонару залишиться у федеральному поліцейському управлінні для відбування покарання. Бразильський закон вимагає, щоб усі засуджені починали відбувати покарання у в'язниці.

Доповнення

Болсонару був поміщений під домашній арешт на початку серпня, за кілька тижнів до винесення йому обвинувального вироку у справі про державний переворот. Його адвокати зверталися до Верховного суду Бразилії з проханням залишити його вдома для покарання, посилаючись на поганий стан здоров'я.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Болсонару, який обіймав посаду президента Бразилії з 2019 по 2022 рік, мав почати відбувати покарання наступного тижня після того, як лідер крайніх правих сил вичерпав усі можливості оскарження вироку за організацію спроби державного перевороту.

Колишнього президента та кількох його союзників було засуджено колегією суддів Верховного суду за спробу повалення бразильської демократії після його поразки на виборах 2022 року від президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Прокурори заявили, що змова включала плани вбивства Лули і підбурювання до повстання на початку 2023 року, пише видання.

Болсонару, як зазначається, також був визнаний винним за обвинуваченнями в керівництві збройною злочинною організацією та спробі насильницького повалення демократичного верховенства закону. Болсонару заперечує свою провину.

Він, як пише видання, залишається ключовою фігурою у бразильській політиці, попри те, що йому не дозволено балотуватися щонайменше до 2030 року після окремого рішення Вищого виборчого суду Бразилії. Опитування показують, що він був би найсильнішим кандидатом на виборах наступного року, якби йому дозволили балотуватися.

Болсонару, як зазначає видання, - союзник президента США Дональда Трампа, який назвав судовий процес над ним "полюванням на відьом". Болсонару згадувався в липневому указі адміністрації США про підвищення мит на низку бразильських експортних товарів на 50%. У п'ятницю Трамп скасував більшу частину підвищених мит на бразильський експорт.